Президент РФ Владимир Путин провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности
«Мы с вами уже обсуждали вбросы, которые делают некоторые деятели на Западе, по поводу якобы имеющихся у нас планов размещения ядерного оружия в космосе. Я говорю «якобы», потому что таких планов, как я уже говорил и как мы хорошо знаем, у нас нет», – заявил Владимир Путин.
Президент РФ Владимир Путин провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности
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