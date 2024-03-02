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2 Марта , 10:40

Президент РФ Владимир Путин провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности

«Мы с вами уже обсуждали вбросы, которые делают некоторые деятели на Западе, по поводу якобы имеющихся у нас планов размещения ядерного оружия в космосе. Я говорю «якобы», потому что таких планов, как я уже говорил и как мы хорошо знаем, у нас нет», – заявил Владимир Путин.

Президент РФ Владимир Путин провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности
Президент РФ Владимир Путин провёл оперативное совещание с постоянными членами Совета Безопасности

 

Подробнее - на сайте Кремля: http://kremlin.ru/events/president/news/73590

Фото:  http://kremlin.ru

 

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