"СР" представляет новых участниц конкурса для прекрасных дам

Екатерине 43 года, она многодетная мама. Растит сына и двух дочерей. С 20 лет наша участница работала на заводе СК, а теперь - на СНХЗ.



"Всей семьёй мы за активный отдых, - пишет Екатерина. Всё лето путешествуем по нашей республике. Трудимся в огороде. В общем, жизнь кипит. Моя мама - бабушка четырех внуков. Она самая лучшая. Самый отзывчивый человек. Сейчас находится на заслуженном отдыхе. Очень любит путешествовать вместе с нами".

Конкурс проходит в социальной сети "Вконтакте". Победительница получит приз и примет участие в республиканском этапе. Ждём фото жительниц Стерлитамака до 4 марта.