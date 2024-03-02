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2 Марта , 10:53

"СР" представляет новых участниц конкурса для прекрасных дам

Это Екатерина Лукашина и её мама Татьяна Фёдоровна Медведева.

"СР" представляет новых участниц конкурса для прекрасных дам
"СР" представляет новых участниц конкурса для прекрасных дам

Екатерине 43 года, она  многодетная мама. Растит  сына и двух дочерей.  С 20 лет наша участница работала  на заводе СК, а теперь - на  СНХЗ.


"Всей семьёй мы за активный отдых, - пишет Екатерина. Всё лето путешествуем по нашей республике. Трудимся в огороде. В общем, жизнь кипит. Моя мама -  бабушка   четырех внуков. Она самая лучшая. Самый отзывчивый человек. Сейчас находится на заслуженном отдыхе. Очень любит путешествовать  вместе с нами".

Конкурс проходит в социальной сети "Вконтакте". Победительница получит приз и примет участие в республиканском этапе. Ждём фото жительниц Стерлитамака до 4 марта.

"СР" представляет новых участниц конкурса для прекрасных дам
"СР" представляет новых участниц конкурса для прекрасных дам
"СР" представляет новых участниц конкурса для прекрасных дам
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