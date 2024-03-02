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2 Марта , 19:45

В Стерлитамаке состоялся турнир по боксу

Он был посвящён памяти воинов-десантников 6-й роты 104-го гвардейского парашютно-десантного полка 76-й гвардейской воздушно-десантной дивизии.

В Стерлитамаке состоялся турнир по боксу
В Стерлитамаке состоялся турнир по боксу

Участников и гостей турнира приветствовали заместитель главы администрации города Стерлитамака Павел Шорохов, председатель общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана» Сергей Балмасов, ветеран общественной организации «Союз участников вооружённого конфликта в Чеченской Республике «Набат» Сергей Петров,  тренер по боксу, мастер спорта СССР Маркел Алексеев, а также представители десантного братства Стерлитамака и председатели Федерации бокса города Стерлитамака и Стерлитамакского района.

Юных участников турнира также поддержали бойцы, которые сейчас находятся в зоне СВО. Их позывные - Аид, Сильвер,Орлик, Циклоп, Большой Шиша, Люцифер.

Павел Шорохов отметил, что такие турниры помогают не только развитию бокса как спорта, но и укреплению патриотических чувств в нашем городе. Они напоминают о тех, кто отдал свои жизни за мирное будущее.

Педагог дополнительного образования ЦВР «Надежда» Реган Шахмаев также рассказал нам о важности данного турнира:
- Десантники 6-й роты проявили  мужество и отвагу, до конца сражаясь за родную землю против врагов. Этот турнир необходим для закрепления памяти о них. Сегодня мы озвучили позывные бойцов, которые поддержали на расстоянии организаторов и участников этого соревнования. Для них такие памятные даты тоже важны.

Юным боксерам пожелали удачного боя, крепкого здоровья и хорошего настроения.

В Стерлитамаке состоялся турнир по боксу
В Стерлитамаке состоялся турнир по боксу
В Стерлитамаке состоялся турнир по боксу
В Стерлитамаке состоялся турнир по боксу
В Стерлитамаке состоялся турнир по боксу
В Стерлитамаке состоялся турнир по боксу
В Стерлитамаке состоялся турнир по боксу
В Стерлитамаке состоялся турнир по боксу
В Стерлитамаке состоялся турнир по боксу
В Стерлитамаке состоялся турнир по боксу
В Стерлитамаке состоялся турнир по боксу
В Стерлитамаке состоялся турнир по боксу
В Стерлитамаке состоялся турнир по боксу
В Стерлитамаке состоялся турнир по боксу
В Стерлитамаке состоялся турнир по боксу
В Стерлитамаке состоялся турнир по боксу
В Стерлитамаке состоялся турнир по боксу
В Стерлитамаке состоялся турнир по боксу
В Стерлитамаке состоялся турнир по боксу
В Стерлитамаке состоялся турнир по боксу
В Стерлитамаке состоялся турнир по боксу
В Стерлитамаке состоялся турнир по боксу
В Стерлитамаке состоялся турнир по боксу
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