В Стерлитамаке состоялся турнир по боксу

Участников и гостей турнира приветствовали заместитель главы администрации города Стерлитамака Павел Шорохов, председатель общественной организации «Российский союз ветеранов Афганистана» Сергей Балмасов, ветеран общественной организации «Союз участников вооружённого конфликта в Чеченской Республике «Набат» Сергей Петров, тренер по боксу, мастер спорта СССР Маркел Алексеев, а также представители десантного братства Стерлитамака и председатели Федерации бокса города Стерлитамака и Стерлитамакского района.

Юных участников турнира также поддержали бойцы, которые сейчас находятся в зоне СВО. Их позывные - Аид, Сильвер,Орлик, Циклоп, Большой Шиша, Люцифер.

Павел Шорохов отметил, что такие турниры помогают не только развитию бокса как спорта, но и укреплению патриотических чувств в нашем городе. Они напоминают о тех, кто отдал свои жизни за мирное будущее.

Педагог дополнительного образования ЦВР «Надежда» Реган Шахмаев также рассказал нам о важности данного турнира:

- Десантники 6-й роты проявили мужество и отвагу, до конца сражаясь за родную землю против врагов. Этот турнир необходим для закрепления памяти о них. Сегодня мы озвучили позывные бойцов, которые поддержали на расстоянии организаторов и участников этого соревнования. Для них такие памятные даты тоже важны.

Юным боксерам пожелали удачного боя, крепкого здоровья и хорошего настроения.