Жительница Башкирии лишилась единственного жилья, поверив телефонным мошенникам

В Отдел МВД России по Благовещенскому району обратилась 67-летняя местная жительница с заявлением о мошенничестве. Она рассказала, что аферисты уже не в первый раз обманывают ее. В прошлом году пенсионерке удалось избежать проблем. Однако, в этот раз все пошло по другому сценарию.



Первый звонок мошенники совершили в конце 2023 года. Неизвестные позвонили заявительнице в одном из мессенджеров и представились сотрудниками банка и правоохранительных органов. Они сообщили ей о том, что кто-то оформил кредиты на ее имя и предложили помощь в предотвращении операций. Пожилая женщина рассказала об этой ситуации своей дочери. Она поняла, что ее мать разговаривала с мошенниками и посоветовала ей не общаться с лжеспециалистами. Тяжелых последствий удалось избежать.



Злоумышленникам не получилось войти в доверие пенсионерки с первого раза, поэтому через время решили снова попытать свою удачу. Схема обмана осталась такой же. Лжеспециалисты сообщили потерпевшей о якобы 12 кредитах, которые неизвестные оформили на ее имя. Для того, чтобы аннулировать их, они попросили перевести деньги на «резервный» счет. В этот раз мошенники были более хитры и убедительны. Горожанка согласилась отправить 700 тысяч рублей, которые были у нее в наличии. Лжеспециалисты сказали, что этих денег не хватит.



В течение месяца они «окучивали» пожилую женщину и убедили ее продать квартиру. Потерпевшая обратилась к риелторам местного агентства. Они помогли найти покупателей и совершить сделку. Вырученные деньги злоумышленники посоветовали положить якобы на безопасный счет, чтобы в дальнейшем за них же выкупить жилье обратно.



Только после всех операций горожанка осознала, что стала жертвой аферистов и обратилась в полицию.

В ходе мошеннической схемы 67-летняя пенсионерка осталась без квартиры и потеряла почти 4 миллиона рублей. Отделом МВД России по Благовещенскому району возбуждено уголовное дело по ст. 159 УК РФ.



МВД по Республике Башкортостан напоминает: в случае поступления сомнительного звонка, в котором говорится о совершении в отношении вас незаконной операции, рекомендуется прервать беседу. Не переводите свои денежные средства на якобы безопасный счет. Не бойтесь сообщать своим близким и знакомым о том, что с вами произошло.

Диана Губайдуллина, пресс-служба МВД по Республике Башкортостан