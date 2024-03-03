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3 Марта , 10:00

Президент РФ Владимир Путин направил видеообращение участникам Всемирного фестиваля молодёжи

«Вы [участники фестиваля] лично сможете убедиться, что, например, улыбка для нас не дежурная маска, а искреннее проявление чувств. Что если уж мы даём своё слово, то всегда его держим. Мы верим в молодёжь и строим Россию страной возможностей для молодёжи. И конечно, мы всегда открыты для диалога», – отметил Владимир Путин.

 

Подробнее на сайте Кремля: http://kremlin.ru/events/president/news/73592

 

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