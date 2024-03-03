Президент РФ Владимир Путин направил видеообращение участникам Всемирного фестиваля молодёжи
«Вы [участники фестиваля] лично сможете убедиться, что, например, улыбка для нас не дежурная маска, а искреннее проявление чувств. Что если уж мы даём своё слово, то всегда его держим. Мы верим в молодёжь и строим Россию страной возможностей для молодёжи. И конечно, мы всегда открыты для диалога», – отметил Владимир Путин.
Сайт газеты «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.
УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».