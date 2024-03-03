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3 Марта , 19:22

В Стерлитамаке состоялось открытое первенство по дзюдо памяти Загребина Дмитрия Юрьевича

В «Спортивной школе олимпийского резерва» прошло открытое первенство по дзюдо, участниками которого стали более 100 мальчиков и девочек 2011-2013 года рождения. Соревнования были посвящены памяти нашего земляка, Дмитрия Юрьевича Загребина - героя специальной военной операции, гвардии старшего лейтенанта, офицера 11 отдельной гвардейской десантно-штурмовой бригады.

В Стерлитамаке состоялось открытое первенство по дзюдо памяти Загребина Дмитрия Юрьевича
В Стерлитамаке состоялось открытое первенство по дзюдо памяти Загребина Дмитрия Юрьевича

На торжественной церемонии открытия присутствовали почетные гости: мама и супруга Дмитрия Загребина, председатель комитета по физической культуре и спорта администрации города Стерлитамака, Юрий Селиверстов, руководитель городского отделения Партии «Единая Россия», Лилия Бикметова, директор «Спортивной школы олимпийского резерва» города Стерлитамака, Владимир Петров, участники общественной организации «Союз участников вооруженного конфликта в Чеченской республике «Набат», сотрудники Центра поддержки участников СВО и членов их семей и другие. 

- Мы должны знать своих героев и чтить их. Низкий поклон маме за то, что воспитала героя. Нам надо равняться на таких героев, которые защищают нашу Родину. Благодаря тому, что эти люди есть, победа будет за Россией, - обратился ко всем Юрий Селиверстов.

- Вы являетесь нашей надеждой и опорой. Мы верим, что вы, ребята, будете жить в мирное время и будете радоваться жизни. Но будьте всегда в спорте, и готовыми защищать свою Родину. - сказал ветеран боевых действий, Сергей Петров.

- Уважаемые участники и гости соревнований, мы благодарим вас, что откликнулись на нашу просьбу провести соревнования памяти моего сына. У него было замечательное качество – верность. Он был верен семье, своим боевым товарищам, стране. Он всегда говорил: «Мы защищаем людей». Дорогие участники, я желаю вам, чтобы вы прожили свою жизнь так, чтобы вы тоже говорили: «Мы защищаем людей». Успехов вам! – пожелала мама Дмитрия Ирина Владимировна Загребина.

Фото Эльвиры Рахимовой.

 

В Стерлитамаке состоялось открытое первенство по дзюдо памяти Загребина Дмитрия Юрьевича
В Стерлитамаке состоялось открытое первенство по дзюдо памяти Загребина Дмитрия Юрьевича
В Стерлитамаке состоялось открытое первенство по дзюдо памяти Загребина Дмитрия Юрьевича
В Стерлитамаке состоялось открытое первенство по дзюдо памяти Загребина Дмитрия Юрьевича
В Стерлитамаке состоялось открытое первенство по дзюдо памяти Загребина Дмитрия Юрьевича
В Стерлитамаке состоялось открытое первенство по дзюдо памяти Загребина Дмитрия Юрьевича
В Стерлитамаке состоялось открытое первенство по дзюдо памяти Загребина Дмитрия Юрьевича
В Стерлитамаке состоялось открытое первенство по дзюдо памяти Загребина Дмитрия Юрьевича
В Стерлитамаке состоялось открытое первенство по дзюдо памяти Загребина Дмитрия Юрьевича
В Стерлитамаке состоялось открытое первенство по дзюдо памяти Загребина Дмитрия Юрьевича
В Стерлитамаке состоялось открытое первенство по дзюдо памяти Загребина Дмитрия Юрьевича
В Стерлитамаке состоялось открытое первенство по дзюдо памяти Загребина Дмитрия Юрьевича
В Стерлитамаке состоялось открытое первенство по дзюдо памяти Загребина Дмитрия Юрьевича
В Стерлитамаке состоялось открытое первенство по дзюдо памяти Загребина Дмитрия Юрьевича
В Стерлитамаке состоялось открытое первенство по дзюдо памяти Загребина Дмитрия Юрьевича
В Стерлитамаке состоялось открытое первенство по дзюдо памяти Загребина Дмитрия Юрьевича
В Стерлитамаке состоялось открытое первенство по дзюдо памяти Загребина Дмитрия Юрьевича
В Стерлитамаке состоялось открытое первенство по дзюдо памяти Загребина Дмитрия Юрьевича
В Стерлитамаке состоялось открытое первенство по дзюдо памяти Загребина Дмитрия Юрьевича
В Стерлитамаке состоялось открытое первенство по дзюдо памяти Загребина Дмитрия Юрьевича
В Стерлитамаке состоялось открытое первенство по дзюдо памяти Загребина Дмитрия Юрьевича
В Стерлитамаке состоялось открытое первенство по дзюдо памяти Загребина Дмитрия Юрьевича
В Стерлитамаке состоялось открытое первенство по дзюдо памяти Загребина Дмитрия Юрьевича
В Стерлитамаке состоялось открытое первенство по дзюдо памяти Загребина Дмитрия Юрьевича
В Стерлитамаке состоялось открытое первенство по дзюдо памяти Загребина Дмитрия Юрьевича
В Стерлитамаке состоялось открытое первенство по дзюдо памяти Загребина Дмитрия Юрьевича
В Стерлитамаке состоялось открытое первенство по дзюдо памяти Загребина Дмитрия Юрьевича
В Стерлитамаке состоялось открытое первенство по дзюдо памяти Загребина Дмитрия Юрьевича
В Стерлитамаке состоялось открытое первенство по дзюдо памяти Загребина Дмитрия Юрьевича
В Стерлитамаке состоялось открытое первенство по дзюдо памяти Загребина Дмитрия Юрьевича
В Стерлитамаке состоялось открытое первенство по дзюдо памяти Загребина Дмитрия Юрьевича
В Стерлитамаке состоялось открытое первенство по дзюдо памяти Загребина Дмитрия Юрьевича
В Стерлитамаке состоялось открытое первенство по дзюдо памяти Загребина Дмитрия Юрьевича
В Стерлитамаке состоялось открытое первенство по дзюдо памяти Загребина Дмитрия Юрьевича
В Стерлитамаке состоялось открытое первенство по дзюдо памяти Загребина Дмитрия Юрьевича
В Стерлитамаке состоялось открытое первенство по дзюдо памяти Загребина Дмитрия Юрьевича
В Стерлитамаке состоялось открытое первенство по дзюдо памяти Загребина Дмитрия Юрьевича
Автор:Эльвира Рахимова
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