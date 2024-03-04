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4 Марта , 15:50

Башкирский национальный фастфуд на ВМФ-2024 в Сочи

В рамках Всемирного фестиваля молодежи в Сочи состоялась торжественная церемония открытия гастрофестиваля «Россия на вкус».

Башкирский национальный фастфуд на ВМФ-2024 в Сочи
Башкирский национальный фастфуд на ВМФ-2024 в Сочи

Участником «Главного стола России» в числе авторов лучших гастрономических проектов, поваров и производителей со всей страны стал предприниматель из Башкортостана, основатель сети национального башкирского фастфуда «Aibat Hallyar» Марат Насхутдинов.

— У меня замечательное настроение! Безумно рад быть здесь и представлять наш Башкортостан, — поделился впечатлениями Марат Насхутдинов.

Стол Башкортостана, где представлена продукция «Aibat Hallyar», пользуется среди участников фестиваля большой популярностью. Еще до открытия гастрофестиваля у стола была большая очередь.

— Уже подошли несколько иностранных гостей. Им очень нравится наше название: правда они не могут его выговорить. Сейчас с ними выучили не только как его произносить, но и как произносить название наших блюд. Им нравится. Здорово, что они сами задают вопросы и проявляют инициативу — мне остается лишь отвечать на вопросы и все рассказывать. Приятно, что все заинтересованы нашей кухней. Видно, как у всех глаза горят, — отмечает Марат Насхутдинов. 

На гастрофестивале при поддержке Министерства торговли Республики Башкортостан Марат Насхутдинов представил разнообразные блюда. В их числе — знаменитый кыстыбый с картофелем. Отрадно, что гости фестиваля смогут не только угоститься этим прекрасным блюдом, но и попробуют его приготовить собственными руками в рамках просветительского лектория «Учим кулинарный язык России».

— Так как мы представляем здесь традиционную кухню России, то взяли естественно традиционные форматы. Из сладкого: чак-чак, губадия, бортевой, гречишный и липовый мед. Также мы взяли четыре вида конины: казы, балык, кабырга и кызылык. А еще мы взяли нашего вяленного и копченного гуся. Приготовили и башкирскую выпечку: вак беляш, зур беляш, учпочмак, — делится Марат. 

Источник: https://pravitelstvorb.ru/news/23195/

 

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