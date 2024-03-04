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4 Марта , 16:01

Очередной конкурс в рамках проекта «Всей семьёй»

Задание №12. Поздравляем с 8 марта всей семьей

Очередной конкурс в рамках проекта «Всей семьёй»
Очередной конкурс в рамках проекта «Всей семьёй»

Итак, настал черед самого весеннего задания. Поздравляйте своих мам, бабушек, дочек, сестер, подруг, коллег. Здесь вам простор для фантазии — можете сами придумать форму, как именно поздравить: это может быть рисунок или что-то другое, сделанное своими руками, видеоролик или просто доброе фото с тюльпанами.

Что нужно сделать:
1. Придумайте поздравление для своих любимых женщин с 8 марта.
2. Сделайте общую фотографию.
3. Выложите фото у себя на странице ВК с хештэгами:
#всейсемьей
#всейсемьей02
#всейсемьейстерлитамак

Выполните задание до 12:00 (мск) 9 марта и получите коллекционный вкладыш «Семья — это».

А уже 4 апреля состоится финальный розыгрыш проекта, где в том числе разыграют главный приз — 100 путешествий для 100 семей.

Обратите внимание! Чтобы вам точно смогли вручить приз, обязательно пройдите регистрацию (если еще этого не сделали). Напишите, пожалуйста, нашей Надежде вот тут: https://vk.cc/cu1zjD. Регистрация займет не больше минуты!

(!) Все задания можно выполнить до 29 марта. Ищите их по ссылке: https://vk.com/topic-223569207_49703291.

#всейсемьей
#всейсемьей02
#всейсемьейстерлитамак

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