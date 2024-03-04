Очередной конкурс в рамках проекта «Всей семьёй»

Итак, настал черед самого весеннего задания. Поздравляйте своих мам, бабушек, дочек, сестер, подруг, коллег. Здесь вам простор для фантазии — можете сами придумать форму, как именно поздравить: это может быть рисунок или что-то другое, сделанное своими руками, видеоролик или просто доброе фото с тюльпанами.



Что нужно сделать:

1. Придумайте поздравление для своих любимых женщин с 8 марта.

2. Сделайте общую фотографию.

3. Выложите фото у себя на странице ВК с хештэгами:

#всейсемьей

#всейсемьей02

#всейсемьейстерлитамак



Выполните задание до 12:00 (мск) 9 марта и получите коллекционный вкладыш «Семья — это».



А уже 4 апреля состоится финальный розыгрыш проекта, где в том числе разыграют главный приз — 100 путешествий для 100 семей.



Обратите внимание! Чтобы вам точно смогли вручить приз, обязательно пройдите регистрацию (если еще этого не сделали). Напишите, пожалуйста, нашей Надежде вот тут: https://vk.cc/cu1zjD. Регистрация займет не больше минуты!



(!) Все задания можно выполнить до 29 марта. Ищите их по ссылке: https://vk.com/topic-223569207_49703291.



#всейсемьей

#всейсемьей02

#всейсемьейстерлитамак