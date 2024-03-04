Участникам Всемирного фестиваля молодежи рассказали о возможностях Межвузовского кампуса Уфы

В прямом эфире директор кампуса Сергей Гладких рассказал участникам фестиваля об основных направлениях, архитектурном решении и особенностях кампуса, презентовал его лаборатории, центры и научно-образовательные специализации, возможности для развития студенческого технологического предпринимательства.



– Межвузовский кампус – это центральная точка научных и образовательных ресурсов Башкортостана, место притяжения студентов и молодых ученых, центр передовых технических решений и бизнес-идей. Вместе с тем кампус - это про молодёжную жизнь, про общение, досуг, спорт, культуру, бизнес. Здесь множество коворкингов, интересных творческих пространств для развития, – отметил Сергей Гладких в ходе выступления.



В свою очередь ребята задавали вопросы, касающиеся поддержки молодежных проектов, проведения совместных мероприятий, развития в области технологического предпринимательства.



В завершении встречи Сергей Гладких пригласил всех участников фестиваля в Межвузовский кампус Башкортостана для учебы, работы и сотрудничества.

Межвузовский кампус Евразийского НОЦ также представлен на одной из площадок ВМФ, где установлены макеты всех кампусов первой волны отбора. Только за первый день работы Всемирного фестиваля молодежи его посетили сотни ребят из Сербии, Индии, Бангладеша, Бельгии, Нигерии, Африканских стран и Южной Америки.





Источник: https://pravitelstvorb.ru/news/23201/