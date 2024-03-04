«Выборы в объективе»

Условия конкурса:

на своем избирательном участке (узнать который можно на сайте ЦИК России cikrf.ru) в один из дней - с 15 марта по 17 марта необходимо принять участие в выборах;

сделать фото со своим изображением (на фотографии может быть более одного человека) на фоне участка для голосования, процесса голосования или других атрибутов, находящихся в помещениях для голосования;

выложить фото на свою страницу в социальной сети «ВКонтакте». Пост должен быть опубликован до 20:00 часов 17 марта. Страница должна быть открытой. В посте обязательно указать уникальный хэштег #ВыборыВобъективе2024СТР



Фотографии должны содержать позитивный сюжет, вызывать положительное отношение к голосованию и побуждать к активному участию в нём.



Запрещается: изображение на фотографии процесса непосредственного волеизъявления граждан; своих персональных данных либо персональных данных других участников выборов, в том числе чьих-либо адресов и телефонных номеров; фотографирование бюллетеня для голосования в виде, в котором можно установить волеизъявление автора либо другого гражданина; препятствование работе избирательной комиссии либо избирателям при реализации ими своего активного избирательного права.

Победителей конкурса определят с помощью сервиса рандомайзера.



Розыгрыш призов пройдет в три этапа в сообществе Региональный ресурсный центр «Алга» (https://vk.com/alga_str).

Промежуточные этапы розыгрыша:

- 15 марта в 20:00 будет разыграна хлебопечка;

- 16 марта в 20:00 будет разыграна мультиварка.



Заключительный этап розыгрыша главных призов состоится 18 марта в 18:00 в прямом эфире сообщества Региональный ресурсный центр «Алга» (https://vk.com/alga_str).



Главные призы:

Apple iPhone 15 Pro;

телевизор Samsung;

сертификат на отдых в город Москва;

путёвка в санаторий «Красноусольский».



Более подробная информация в положении о конкурсе.