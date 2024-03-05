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5 Марта , 16:56

Башкортостан на Всемирном фестивале молодёжи организовал телемост

В рамках телемоста с приветственным словом к участникам Фестиваля обратился ректор Уфимского государственного нефтяного технического университета Олег Баулин и проректор по развитию образования Уфимского университета науки и технологии Юлия Рахманова. 

Башкортостан на Всемирном фестивале молодёжи организовал телемост
Башкортостан на Всемирном фестивале молодёжи организовал телемост

В кинозале стенда Башкортостана на Всемирном фестивале прошла прямая трансляция между участниками масштабного события, руководителями и студентами двух высших учебных заведений республики.

В этом году участниками Фестиваля стали 180 молодых и талантливых жителей Башкортостана, еще 65 человек — волонтеры, которые помогают каждому, кто обратиться к ним вопросом или проблемой.

— Приятно, что среди 20 000 участников Фестиваля присутствуют студенты Уфимского государственного нефтяного технического университета, — сказал Олег Баулин. — Нужно рассматривать «Сириус» в качестве образовательной кафедры УГНТУ. Пару месяцев назад я лично был в «Сириусе» на обучении. Учиться никогда не поздно, друзья! Видно, что участники Фестиваля от Башкортостана, наши студенты — большая команда вузовского сообщества нашей родной республики. Наша с вами задача, чтобы эти 10 000 иностранных студентов увидели нас и запомнили. Ребята, вы сегодня являетесь не просто студентами вузов нашей республики, но и лицом Российской Федерации.

Источник: https://pravitelstvorb.ru/news/23216/

 

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