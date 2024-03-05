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5 Марта , 17:53

Белорусский производитель насосов заинтересован в развитии сотрудничества с Башкирией

ОАО «Пинский опытно-механический завод» (ОАО «Пинский ОМЗ»), занимающийся производством насосов и насосного оборудования, выразил заинтересованность в развитии сотрудничества с Башкортостаном в области поставок промышленных насосов в регион, а также обеспечения завода сырьем из Башкортостана. Об этом стало известно в ходе посещения предприятий Брестской области Представителем Республики Башкортостан при Торговом представительстве Российской Федерации в Республике Беларусь Константином Климиным. Рабочая поездка прошла для реализации целей национального проекта «Международная кооперация и экспорт».

Белорусский производитель насосов заинтересован в развитии сотрудничества с Башкирией
Белорусский производитель насосов заинтересован в развитии сотрудничества с Башкирией

 

– По итогам 2023 года Республика Беларусь занимает 4 место во внешнеторговом обороте (ВТО) Республики Башкортостан с долей 6,3 %. При этом ВТО Башкортостана с Беларусью в прошедшем году на 56% состоял из экспорта в Беларусь. Во многом на продуктивность сотрудничества двух республик влияет наличие Представителя региона в целевой стране, поскольку он помогает организовать взаимные визиты делегаций, проводит встречи с представителями белорусских компаний и регулярно проводит для них презентации инвестиционного и промышленного потенциала Башкортостана. Так, при поддержке Константина Климина в 2023 году состоялось 5 визитов и 6 приемов с участием представителей Беларуси, – поделилась министр внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Республики Башкортостан Маргарита Болычева. 

Константин Климин провел переговоры с руководством завода и обсудил возможность поставок промышленных насосов в Республику Башкортостан, размещение заказов башкортостанских предприятий для изготовления изделий с использованием передовых технологий методом литья из чугуна, стали, оцинкованной стали весом до 1 тонны у ОАО «Пинский ОМЗ» и обеспечение производственных процессов завода сырьем из Башкортостана. Также Представитель региона осмотрел производственную и сборочную площадки и ознакомился с технологическими особенностями производственного процесса. 

Справочно: ОАО «Пинский ОМЗ» – производственно-инжиниринговая компания, один из ключевых производителей насосов и насосного оборудования, средств металлообработки, металлоконструкций, теплообменных установок на рынке Республики Беларусь и государств СНГ. «Пинский ОМЗ» изготавливает станки, поставляет электродвигатели для промышленных предприятий и других покупателей B2B сегмента.

Группа компаний 1AK-GROUP — белорусский многопрофильный холдинг, стратегическим направлением деятельности которого является производство и дистрибуция АКБ. В активе группы несколько компаний, реализующих инновационные проекты, и транспортное унитарное предприятие «БелПАМ».

9 февраля 2024 года подписано соглашение между Республикой Башкортостан и Холдингом 1AK-Group о намерении строительства завода Холдинга 1AK-Group по локализации выпуска сепараторов для свинцовых стартерных аккумуляторов на территории Республики Башкортостан.
 
 
Источник: Министерство внешнеэкономических связей и конгрессной деятельности Республики Башкортостан
 
 
 
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