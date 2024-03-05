Глава Башкирии Радий Хабиров дал подробное интервью газете "Аргументы и и факты"

Пять лет на посту главы республики Радия Хабирова отмечены сразу несколькими крупными вызовами. Сначала мир накрыл коронавирус, потом на Россию обрушились колоссальные санкции, идёт СВО. Как республика справилась с испытаниями, с чем сталкивается сейчас и как готовится к будущему, глава Башкортостана Радий Хабиров рассказал aif.ru.

Операция по спецоперации

Анастасия Перкова, aif.ru: — Башкирия одна из первых сформировала добровольческий полк для отправки на СВО, были придуманы собственные меры поддержки бойцов и их семей. Как сейчас власть поддерживает их?

Радий Хабиров: — В самом начале СВО ко мне с просьбой инициировать формирование добровольческих батальонов обратилось множество организаций. Первым был сформирован добровольческий батальон имени генерала Шаймуратова — нашего национального героя. После этого появились уже более крупные подразделения по Башкортостану, которые и сейчас находятся на передовой. Мы со своей стороны не могли пройти мимо и сразу начали продумывать меры поддержки. Например, мы решили, что республика в состоянии выплачивать бойцам суточные — 2000 руб. в день каждому. Плюс единовременные выплаты. Все это — помимо денег от Минобороны. У нас вообще, я все перечислять не буду, 39 мер поддержки, они очень разные, и мы распространили их не только на самих военнослужащих, но и на членов их семей. Это санаторно-курортное лечение, бесплатные детсады и дополнительное образование, сертификаты на газификацию, места для детей в вузах и так далее. Также, мы отправляем в зону СВО автобусы, которые забирают наших военнослужащих в отпуск, а потом привозят обратно к месту несения службы. Кроме того, есть общественная помощь, народная инициатива: масксетки шьют, гуманитарный конвой отправляют. За почти два года СВО мы направили более 110 гуманитарных конвоев, каждый из которых — это несколько десятков крупных фур. Как мне кажется, нам уже удалось создать сбалансированную систему мер поддержки, но эту работу мы продолжим и дальше.

Плюсы от минусов

— Помимо СВО, на нашу страну упали санкции. Как республика их переживает?

— Давайте говорить откровенно, мы на самом деле в санкционном режиме находимся, по сути, с 2014-го года, а в некоторых областях и раньше. Благодаря этому, например, мы начали «сами себя кормить»: все виды продуктов питания, которые мы раньше закупали, сейчас производим сами. Например, целый «веер» сыров, мясопродукты и молочка. Конечно, санкции в самом начале были очень тяжёлым ударом, и не надо говорить, что это не так. Просто мы выдержали и на этот удар ответили быстрыми эффективными мерами. Только представьте: происходит какое-то политическое решение коалиции западных государств, и предприятия остаются без комплектующих, технологий, сопровождения оборудования и так далее. И это все рушится одномоментно. Некоторые крупные предприятия удалось переориентировать за 3-6 месяцев — это очень быстро, и это заслуга грамотного руководства компаний. Простой пример приведу — электробусы, которые бегают по Москве, их производят в Башкортостане, и автобусы городские тоже. Но некоторые комплектующие, например, были немецкие, и когда санкции закрыли нам к ним доступ, мы сразу начали искать нужное по всему миру. Я уж не буду обозначать все страны, но мы нашли замену двигателям и коробкам передач, а по остальному начали увеличивать локализацию у себя.

Мы также нашли для себя точку развития обрабатывающей промышленности в Республике Беларусь, которая активно инвестирует сейчас в нашу республику. Мы, например, строим заводы, через белорусских машиностроителей к нам приходят новые изделия. Вот сейчас мы делаем комплексы для обработки зерна после уборки: чистка, калибровка, сушка и так далее. Также мы начали собирать гусеничные трактора совместно с белорусским предприятием, и сейчас строим большой завод по производству экскаваторов, бульдозеров и в целом большой строительной техники.

Также преодолеваем санкции в фармацевтике и производстве медоборудования, листового стекла, автозапчастей, нефте- и газопромышленности.

Подробнее в источнике: https://aif.ru/politics/russia/vremya_geroev_glava_bashkirii_rasskazal_o_sankciyah_bezhencah_i_boycah_svo

Фото: pravitelstvorb.ru