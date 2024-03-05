-11 °С
Облачно
Подписаться на Я.НовостиVKTelegramOK
Все новости
Новости
5 Марта , 16:18

Избиратели определяются с голосованием на выборах Президента Российской Федерации

В стране продолжается подготовка выборов Президента Российской Федерации 15–17 марта 2024 года.

 Участковые избирательные комиссии завершают реализацию федерального проекта «ИнформУИК» и можно уже привести ряд интересных цифр, которые получены в процессе обхода граждан. Они иллюстрируют настроения избирателей менее чем за две недели до начала первого дня голосования. В Республике Башкортостан члены участковых избирательных комиссий обошли 93 % домохозяйств, в которых проживает более 2 млн 200 тысяч избирателей.

Судя по ответам, 93,5 % из опрошенных планируют принять участие в голосовании. Из возможных способов голосования свыше 104 тысяч избирателей хотели бы проголосовать на дому. Данные обходов обобщаются Центральной избирательной комиссией Российской Федерации еженедельно и в целом по стране они примерно одинаковы. Во время обхода организаторы выборов информируют граждан и о возможных способах решения различных проблем, препятствующих реализации активного избирательного права.

Так, гражданам, заявившим, что в дни выборов 15, 16, 17 марта они будут отсутствовать по месту постоянного жительства (регистрации), члены УИК подробно разъясняли о возможности воспользоваться в такой ситуации механизмом «Мобильный избиратель». Этот механизм позволяет избирателю открепиться от своего участка и прикрепиться к другому участку, расположенному по месту его пребывания.

Для этого необходимо не позднее 11 марта подать заявление о голосовании по месту нахождения – через любую территориальную избирательную комиссию, МФЦ или портал «Госуслуги». С 6 марта соответствующее заявление можно подать и через любую участковую комиссию. По информации Центризбиркома республики, более 35 тысяч граждан уже воспользовались «Мобильным избирателем».

Автор:
Читайте нас в

© 2024 Стерлитамакский рабочий

Сайт газеты «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Телефон
(347) 325-01-57
Эл. почта
Адрес
453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(347) 325-71-80
Редакция
(347) 325-01-57
Приемная
(347) 325-01-57
Сотрудничество
(347) 325-71-80
Отдел кадров
(347) 325-60-73
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru