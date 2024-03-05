Избиратели определяются с голосованием на выборах Президента Российской Федерации

Участковые избирательные комиссии завершают реализацию федерального проекта «ИнформУИК» и можно уже привести ряд интересных цифр, которые получены в процессе обхода граждан. Они иллюстрируют настроения избирателей менее чем за две недели до начала первого дня голосования. В Республике Башкортостан члены участковых избирательных комиссий обошли 93 % домохозяйств, в которых проживает более 2 млн 200 тысяч избирателей.

Судя по ответам, 93,5 % из опрошенных планируют принять участие в голосовании. Из возможных способов голосования свыше 104 тысяч избирателей хотели бы проголосовать на дому. Данные обходов обобщаются Центральной избирательной комиссией Российской Федерации еженедельно и в целом по стране они примерно одинаковы. Во время обхода организаторы выборов информируют граждан и о возможных способах решения различных проблем, препятствующих реализации активного избирательного права.

Так, гражданам, заявившим, что в дни выборов 15, 16, 17 марта они будут отсутствовать по месту постоянного жительства (регистрации), члены УИК подробно разъясняли о возможности воспользоваться в такой ситуации механизмом «Мобильный избиратель». Этот механизм позволяет избирателю открепиться от своего участка и прикрепиться к другому участку, расположенному по месту его пребывания.

Для этого необходимо не позднее 11 марта подать заявление о голосовании по месту нахождения – через любую территориальную избирательную комиссию, МФЦ или портал «Госуслуги». С 6 марта соответствующее заявление можно подать и через любую участковую комиссию. По информации Центризбиркома республики, более 35 тысяч граждан уже воспользовались «Мобильным избирателем».