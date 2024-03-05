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5 Марта , 17:17

Семья из Башкирии подписалась на газеты и выиграла снегоуборочную машину

Венер Абдрахманов «вытянул» счастливый билет, оформив подписку на газеты «Баймакский вестник» и «Йэшлек».    В конце прошлого года Издательский дом «Республика Башкортостан» объявил об акции «Подпишись и выиграй!» Для того чтобы принять участие в розыгрыше, достаточно было прислать копии подписных квитанций на два и более издания на первое полугодие 2024 года.

Семья из Башкирии подписалась на газеты и выиграла снегоуборочную машину
Семья из Башкирии подписалась на газеты и выиграла снегоуборочную машину

Венер Абдрахманов оформил подписку на газеты «Баймакский вестник» и «Йэшлек», тем самым «вытянул» счастливый билет. Эти два издания многие годы являются верными друзьями семьи Абдрахмановых. Мужчина трудится инструктором в Баймакском отделении ДОСААФ. По его словам, в организации сложилась традиция подписываться на периодические издания коллективно.

— Из газеты мы узнаём всё о жизни нашего города, его истории, судьбе земляков. В районке можно найти заметку на любую тему: спорт, политика, творчество и многое другое. Этим издание и ценно для нас, читателей.

Семья живёт в частном доме, в ней подрастают трое детей. По словам супруги победителя, Елены Викторовны, снегоуборочная машина им будет очень кстати в хозяйстве.

— Выписываем районку всегда. Мне нравится, что здесь пишут о людях, которые живут рядом, об их интересах и увлечениях, талантах и судьбах. Даже объявления из газеты вызывают больше доверия, знаешь, что не нарвёшься на мошенников, — делится впечатлениями Елена.

Поздравить победителей и вручить ценный приз пришёл первый заместитель главы Баймакского района по социальной и кадровой политике Фаниль Надыргулов.

— Приятно, что баймакцы активно подписываются на районные и республиканские издания. В наше время важно иметь источники, в которых публикуется достоверная и открытая информация. Пусть техника служит долго и бесперебойно, — отметил Фаниль Рамилевич, поздравляя победителя.

Абдрахмановы остались довольны призом. Напоследок пожелали газетам новых тем, идей, верных подписчиков и процветания.

Напомним, Издательский дом «Республика Башкортостан» традиционно в период подписной кампании проводит конкурсы для подписчиков. Любой желающий может отправить копию квитанции о подписке и выиграть ценные призы.

Источник: Баймакские вести 

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