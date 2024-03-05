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5 Марта , 11:00

Стенд Башкортостана на ВФМ-2024 высоко оценил Александр Бугаев

В «Сириусе», где проходит Всемирный фестиваль молодежи, на стенде Республики Башкортостан состоялся третий телемост. 

В прямом эфире с представителями БГМУ, БГПУ им. М.Акмуллы и БГАУ участники Фестиваля поделились своими мыслями, эмоциями и впечатлениями от происходящего.

Почетным гостем стенда Башкортостана стал Первый заместитель Министра просвещения Российской Федерации Александр Бугаев. Он высоко оценил организационную подготовку республики к Всемирному фестивалю молодежи.

— Великолепный, замечательный стенд, который представляет республика на международном уровне. Здесь хорошо отражаются национальные традиции и любовь к своей Родине, к нашей большой России. Считаю, что это лучший из региональных стендов Фестиваля, — дал оценку Александр Бугаев.

Во время своего визита почетный гость встретился со студентами БГПУ им. М.Акмуллы и ректором университета Салаватом Сагитовым. В ходе беседы студенты получили от политика ценные ответы на интересующие вопросы.  

К участникам и гостям стенда с приветственным словом в рамках телемоста обратился и.о. председателя Государственного комитета Республики Башкортостан по молодежной политике Вито Сабиров.

— Слоган Фестиваля: «Начнем будущее вместе», и он проводится, чтобы рассказать всему миру об открытости Российской Федерации, о готовности вести конструктивный, честный, правильный диалог. Каждый фестивальный день наполнен определенными смыслами, и с нашими ребятами, а также друзьями из других стран мы обсуждаем те темы, которые действительно важны сегодня, — отметил он.

На встрече выступил ректор Башкирского государственного медицинского университета Валентин Павлов.

— Мы имеем возможность работать с университетом «Сириус», вести самые амбициозные проекты по IT-технологиям, биотехнологиям и прочему. Площадка — это просто круто! Я в жизни не видел такого количества залов и огромного количества участников. Здорово, классно, интересно.

Источник: https://pravitelstvorb.ru/news/23227/

 

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