Стерлитамаковцы о Всемирном фестивале молодёжи в Сочи

Дарья Лаврова, 25 лет, советник директора по воспитанию и взаимодействию с детскими общественными объединениями школы № 11 города Стерлитамака. Дарья единственный советник директора, который прошёл отборочный тур (среди других претендентов от Башкирии):

– Это невероятно масштабный фестиваль, и я рада, что стала его частью. Я веду активную социальную жизнь, являюсь участницей множества конкурсов и форумов различного уровня. Поэтому узнав, что в Сочи состоится Всемирный фестиваль молодежи, не раздумывая отправила свою заявку на участие и прошла отбор среди 3 тысяч желающих. 2 марта прошло торжественное и грандиозное открытие фестиваля. Программа каждого дня невероятно насыщенная. Утро начинается с Wake up шоу с нашими звездами эстрады и зарядки с настоящими чемпионами спорта. Вечерами проходят концерты от "VK музыки", где выступают Иванушки Интернешнл, Пелагея, группы "Айова" и "Крем Сода", и это далеко не все артисты. Также здесь проводятся множество лекций и семинаров по разным направлениям: политика, медиа, образование, спорт и т.д. Вчера прошла встреча с Сергеем Лавровым и Дмитрием Медведевым. Для нас выступают ученые, кинорежиссеры, проводят интересные мастер-классы, выставки, игры и семинары. Столько всего, что даже обо всем не рассказать. Всемирный фестиваль молодежи – это, конечно, уникальная возможность познакомиться с новыми людьми со всего мира, получить опыт и знания, которые в дальнейшем пригодятся в моей профессиональной деятельности.

Александр Махновский, тренер по карате и руководитель РОО "Федерации спортивного и адаптивного каратэ Республики Башкортостан":

- Когда увидел, что в нашей стране будут проводить такой фестиваль, решил, что тоже хочу стать его участником. Я прошел несколько этапов отбора, где нужно было рассказать о своей активной деятельности, написать эссе и записать видеовизитку. Конкуренция была невероятная, из Башкирии было отправлено около 6 тысяч заявок, но прошли всего 180 человек. Это дорогого стоит. Моя спортивная карьера была связана с международными соревнованиями, поэтому хотелось вновь влиться в эту атмосферу. Плюс ко всему наша команда реализует проект «Кубок Евразии» по всестилевому карате в Стерлитамаке и, конечно, здесь важно налаживание связей между регионами и странами мира. Кроме программы фестиваля, здесь идет активная коммуникация с представителями других стран. Также я принимаю участие в лекциях, семинарах, знакомлюсь с такими же активными людьми, которые заряжены на результат, что всегда вдохновляет работать на лучшем уровне. Фестиваль молодежи – это невероятный опыт и знания. К тому же побывать в Сочи в такое время года – это супервозможность. Вчера я был на лекции Дмитрия Анатольевича Медведева. Каждый день проходят 3-4 часа активностей, на любое из которых можно попасть, предварительно записавшись на него. Участие во Всемирном фестивале молодежи – это отличная возможность представить нашу Башкирию и город Стерлитамак.

Арина Никонорова поехала на Всемирный фестиваль Молодежи в роли участника-амбассадора:

- Я прошла на фестиваль, благодаря прохождению отбора, в отбор входило: эссе, видеовизитка с ответами на конкретные вопросы. Больше всего мне понравились атмосфера фестиваля, добрые и общительные люди, а так же крутые спикеры и лекции, которые вели знаменитые люди. Темы у спикеров тоже необычные, например, Михаил Галустян вёл открытый диалог, где рассказывал о том, как юмор помогает достичь целей.

В данный момент меня впечатляет сама организация фестиваля. Здесь масштабные мероприятия и события, благодаря которым я получила опыт, который пригодится мне в дальнейшей жизни.