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5 Марта , 15:21

В Башкирии 157 тысяч семей с детьми получили финансовую поддержку в виде единого пособия на сумму более 27,5 млрд рублей

По поручению Президента России с прошлого года введено единое ежемесячное пособие в связи с рождением и воспитанием ребёнка, которое объединило в себе 5 мер социальной поддержки семей с детьми, в том числе выплаты на детей от 3 до 17 лет. Такую поддержку получили 157 тысяч семей на 302 тысячи детей на общую сумму более 27,5 млрд рублей.

Указ Президента России «О мерах государственной поддержки многодетных семей» определяет единый правовой статус и основные социальные гарантии многодетной семьи по всей стране. Отметим, за 10 лет в структуре семей Башкортостана удельный вес многодетных семей возрос до 12,5% (в 2010 году – 8,4%). Количество многодетных семей увеличилось более чем на четверть (27,4%) и сейчас составляет 59 тысяч.

В целях поддержки многодетных семей установлена дополнительная мера в виде компенсации 50% от стоимости обучения детей из таких семей, обучающихся платно по очной форме в колледжах республики.

Источник: https://pravitelstvorb.ru/news/23220/

 

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