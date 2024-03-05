В Башкирии 157 тысяч семей с детьми получили финансовую поддержку в виде единого пособия на сумму более 27,5 млрд рублей

Указ Президента России «О мерах государственной поддержки многодетных семей» определяет единый правовой статус и основные социальные гарантии многодетной семьи по всей стране. Отметим, за 10 лет в структуре семей Башкортостана удельный вес многодетных семей возрос до 12,5% (в 2010 году – 8,4%). Количество многодетных семей увеличилось более чем на четверть (27,4%) и сейчас составляет 59 тысяч.

В целях поддержки многодетных семей установлена дополнительная мера в виде компенсации 50% от стоимости обучения детей из таких семей, обучающихся платно по очной форме в колледжах республики.

Источник: https://pravitelstvorb.ru/news/23220/