В Стерлитамаке открыли новый экспонат боевой техники

Он был установлен ещё полгода назад, но церемония торжественного открытия состоялась именно сегодня. Экспонат был передан 12-й отдельной мотострелковой гвардейской инженерной Кёнигсбергско-Городокской бригадой, которая базируется в Алкино-2. Его появление в нашем городе стало возможным благодаря АО «БСК» и военному комиссариату республики.

В торжественной церемонии приняли участие представители администрации города, военного комиссариата РБ, члены Совета директоров, учащиеся кадетских классов города. Открывая торжественную церемонию, глава администрации ГО г. Стерлитамак Рустэм Газизов отметил, что такие объекты подчёркивают и демонстрируют подрастающему поколению всю мощь и силу российского оружия и то, насколько мы чтим и уважаем славу русского оружия.

Рустэм Фаритович поблагодарил АО «БСК» за содействие в получении техники для нашего музея под открытым небом и выразил уверенность, что это не последний экспонат, которому здесь найдётся достойное место. К сожалению, тот человек, который принимал решение о передаче мостоукладчика – командир инженерно-сапёрной бригады Сергей Иванович Парахня погиб в зоне специальной военной операции. Этот экспонат будет служить памятью и ему – герою СВО. Исполнительный директор АО «БСК» Александр Пименов отметил, что мостоукладчик на предприятии предварительно был приведён в должный порядок: в целях безопасности были убраны все выступающие конструкции. Председатель общественного объединения «Союз танкистов г. Стерлитамак» Денис Викторович Потапов поблагодарил руководство АО «БСК», военкомат РБ за такой прекрасный экспонат парка Победы. Мостоукладчик способен передвигаться под водой на глубине до 5 метров. За 5-8 минут он может проложить однопролётный мост грузоподъёмностью в 50 тонн через препятствия шириной до 17 метров. Аналогичная техника на данный момент есть только в Беларуси, Израиле и Германии. В России такие экспонаты под открытым небом можно было встретить только в г. Тольятти. Теперь, благодаря неравнодушным горожанам и АО «БСК» он есть и в нашем городе.

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