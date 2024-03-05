В Стерлитамаке появился уникальный мобильный планетарий

Что же это такое? Мобильный планетарий представляет собой передвижной купол, который напоминает самую большую походную палатку, внутри которой проецируются фильмы разной тематики на 180 и 360 градусов, что позволяет добиться эффекта полного присутствия. Так, большой и дружной компанией ребята получат возможность изучать космос, биологию, физические явления и многое другое.

Реализовать уникальный проект удалось благодаря участию и победе педагога Центра внешкольной работы «Надежда» Людмилы Денисовой в конкурсе «Стерлитамак – наш общий дом», организатором которого является АО «Башкирская содовая компания».

На торжественном открытии присутствовали почетные гости: директор по связам с общественностью АО «БСК» Сергей Лобастов, начальник БЮРО специальных проектов «Башкирской содовой компании» Екатерина Холмогорцева, заместитель директора Центра внешкольной работы «Надежда» Флюза Давыдова, а также педагоги и воспитанники клуба "Причал".

Провести время увлекательно и познавательно сможет любой желающий, предварительно записавшись на этот инновационный вид досуга. Анонс мероприятий можно найти в сообществе ВК «Мобильный планетарий ЦВР «Надежда».

Фото Эльвиры Рахимовой.