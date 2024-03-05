-11 °С
Облачно
Подписаться на Я.НовостиVKTelegramOK
Все новости
Новости
5 Марта , 18:25

В Стерлитамаке прошёл очередной совет директоров предприятий города

Встреча руководителей предприятий и вузов города прошла на территории АО «Стерлитамакские железные дороги». Она началась с экскурсии по предприятию, которую провёл директор Евгений Абраменко. Гости побывали в локомотивно-вагонном депо, где проводится текущий ремонт локомотивов, и диспетчерской.

В Стерлитамаке прошёл очередной совет директоров предприятий города
В Стерлитамаке прошёл очередной совет директоров предприятий города

Встреча руководителей предприятий и вузов города прошла на территории АО «Стерлитамакские железные дороги». Она началась с экскурсии по предприятию, которую провёл директор Евгений Абраменко. Гости побывали в локомотивно-вагонном депо, где проводится текущий ремонт локомотивов, и диспетчерской.

Совещание, в котором участвовал глава администрации города Рустем Газизов, по традиции проходило в формате круглого стола. Спикером выступил исполнительный директор АО «БСК» Александр Пименов.

С докладом о деятельности и перспективах развития АО «Стерлитамакские железные дороги» выступил генеральный директор Евгений Абраменко. Он рассказал, что в апреле текущего года предприятие, которое является самодостаточным, отметит 60-летие. Оно включает в себя службу путей, локомотивно-вагонное депо, участок сигнализации, автоучасток, две промышленные станции. АО «СтЖД» оказывает регулируемые и нерегулируемые услуги.

Заместитель главы администрации Михаил Григорьев рассказал о развитии спорта в городе. Он привёл данные о количестве горожан, занимающихся физической культурой и спортом; спортивных школ, секций и клубов; работе, которая ведётся проводится в городе. По словам Михаила Васильевича, согласно генеральному плану г.Стерлитамака зарезервирован участок для строительства центра спортивной борьбы.

Спортивную тему продолжил в своём докладе о состоянии стадиона «Содовик» и футбола в городе директор ДЮСШ № 2 Александр Живаев. Стадиону требуется серьёзная реконструкция для возможности занятий футболом и проведения масштабных спортивных соревнований.

В ходе обсуждения докладов члены совета директоров предприятий приняли ряд решений.

Фото: https://vk.com/r.f.gazizov и автора

В Стерлитамаке прошёл очередной совет директоров предприятий города
В Стерлитамаке прошёл очередной совет директоров предприятий города
В Стерлитамаке прошёл очередной совет директоров предприятий города
В Стерлитамаке прошёл очередной совет директоров предприятий города
В Стерлитамаке прошёл очередной совет директоров предприятий города
В Стерлитамаке прошёл очередной совет директоров предприятий города
В Стерлитамаке прошёл очередной совет директоров предприятий города
В Стерлитамаке прошёл очередной совет директоров предприятий города
В Стерлитамаке прошёл очередной совет директоров предприятий города
В Стерлитамаке прошёл очередной совет директоров предприятий города
В Стерлитамаке прошёл очередной совет директоров предприятий города
В Стерлитамаке прошёл очередной совет директоров предприятий города
В Стерлитамаке прошёл очередной совет директоров предприятий города
В Стерлитамаке прошёл очередной совет директоров предприятий города
В Стерлитамаке прошёл очередной совет директоров предприятий города
Автор:Эльвира Губайдуллина
Читайте нас в

© 2024 Стерлитамакский рабочий

Сайт газеты «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Телефон
(347) 325-01-57
Эл. почта
Адрес
453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(347) 325-71-80
Редакция
(347) 325-01-57
Приемная
(347) 325-01-57
Сотрудничество
(347) 325-71-80
Отдел кадров
(347) 325-60-73
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru