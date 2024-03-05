Волонтер-спасатель из Башкортостана выступил с познавательной лекцией на ВФМ-2024

Знакомьтесь: преподаватель кафедры «Охраны здоровья и безопасности жизнедеятельности» Башкирского государственного педагогического университете имени Мифтахетдина Акмуллы, волонтер Всероссийского студенческого корпуса спасателей Сергей Шерстобитов. На Всемирном фестивале молодежи он выступил перед участниками с познавательным мастер-классом по оказанию первой медицинской помощи.

Ранее молодой человек руководил мобильным отрядом СОБР Движения школы безопасности — это Всероссийское детско-юношеское общественное движение. У Сергея был свой отряд, который стал лучшим в Российской Федерации.

Важно, что молодой человек выступает на Фестивале как главный волонтер безопасности от Башкортостана. За четыре дня он уже не раз помогал участникам и оказывал им первую помощь.

Источник: https://pravitelstvorb.ru/news/23212/