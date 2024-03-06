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6 Марта , 18:00

«Башкирский вайб»: на ВФМ-2024 состоялось закрытие стенда Башкортостана

Насыщенная событиями, эмоциями, незабываемыми встречами и потрясающим настроением неделя самого масштабного слета молодежи из разных регионов России и стран мира на федеральной территории «Сириус» подходит к завершению.

 5 марта состоялась торжественная церемония закрытия стенда Башкортостана.

Незабываемую атмосферу, царящую в республике, на закрытии передали таланты Башкортостана.

— Башкирский вайб — это то, что мы транслируем для всей атмосферы Фестиваля, — отметили ведущие концерта. — Мы ни в коем случае не прощаемся, а предлагаем насладится башкирским вайбом. Спасибо огромное за то, что сегодня вы с нами. Надеемся, что о Республике Башкортостан у вас останутся только теплые воспоминания.

Творческие номера подготовили талантливые башкирские артисты, певцы и танцоры. Среди них — солист Национального оркестра народных инструментов Республики Башкортостан, кураист Арслан Умурзаков, артисты этно-проекта «Хазина» и ансамбля народного танца имени Файзи Гаскарова.

На стенде Башкортостана была представлена национальная киберфизическая платформа «Берлога», расположен кинозал. Во время фестиваля гости стенда могли сразиться в киберспортивном турнире по футболу, пройти мастер-классы и научится исполнять башкирские танцы, а также изготавливать национальные украшения и свечи из воска. Но и это еще не всё! Всем раздавалось вкусное, натуральное башкирское мороженное и чак-чак.

Источник: https://pravitelstvorb.ru/news/23235/

 

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