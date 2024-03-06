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6 Марта , 19:32

В Стерлитамаке обсудили вопросы развития жилищно-коммунальной сферы и строительного надзора в Республике Башкортостан

Сегодня, 6 марта, в стенах администрации города Стерлитамака состоялось заседание коллегии Министерства жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан и Государственного комитета Республики Башкортостан по жилищному и строительному надзору.

В Стерлитамаке обсудили вопросы развития жилищно-коммунальной сферы и строительного надзора в Республике Башкортостан
В Стерлитамаке обсудили вопросы развития жилищно-коммунальной сферы и строительного надзора в Республике Башкортостан

Участниками заседания стали депутат Государственной Думы Российской Федерации Павел Качкаев, министр жилищно-коммунального хозяйства Республики Башкортостан Ирина Голованова, глава администрации города Рустем Газизов, председатель Госкомитета по Республике Башкортостан по жилищному и строительному надзору Артур Давлетшин, руководитель Регионального Центра общественного контроля в сфере ЖКХ Республики Башкортостан Анатолий Дубовский, заместители глав администраций муниципалитетов, а также представители ресурсоснабжающих организаций республики, управляющих компаний, строительных организаций.

Павел Качкаев, в своей приветственной речи, обозначил перспективные программы по благоустройству, способные преобразить нашу страну к 2030 году. И не только об этом он сообщил - в конце 2022 была сформирована специальная рабочая группа, которая будет заниматься совершенствованием системы управления и содержания многоэтажных жилых домов.

С докладом выступил глава администрации Рустем Газизов, который обратил внимание на то, что жилищно-коммунальное хозяйство, благоустройство и строительный надзор - это те области, которые всегда находятся в центре внимания.

Ирина Голованова сообщила итоги ЖКХ за период прошедшего 2023 года, а также рассказала планы на этот год.

Подробнее в ближайшем номере газеты "Стерлитамакский рабочий".

Фото Эльвиры Рахимовой.

 

В Стерлитамаке обсудили вопросы развития жилищно-коммунальной сферы и строительного надзора в Республике Башкортостан
В Стерлитамаке обсудили вопросы развития жилищно-коммунальной сферы и строительного надзора в Республике Башкортостан
В Стерлитамаке обсудили вопросы развития жилищно-коммунальной сферы и строительного надзора в Республике Башкортостан
В Стерлитамаке обсудили вопросы развития жилищно-коммунальной сферы и строительного надзора в Республике Башкортостан
В Стерлитамаке обсудили вопросы развития жилищно-коммунальной сферы и строительного надзора в Республике Башкортостан
В Стерлитамаке обсудили вопросы развития жилищно-коммунальной сферы и строительного надзора в Республике Башкортостан
В Стерлитамаке обсудили вопросы развития жилищно-коммунальной сферы и строительного надзора в Республике Башкортостан
В Стерлитамаке обсудили вопросы развития жилищно-коммунальной сферы и строительного надзора в Республике Башкортостан
В Стерлитамаке обсудили вопросы развития жилищно-коммунальной сферы и строительного надзора в Республике Башкортостан
В Стерлитамаке обсудили вопросы развития жилищно-коммунальной сферы и строительного надзора в Республике Башкортостан
В Стерлитамаке обсудили вопросы развития жилищно-коммунальной сферы и строительного надзора в Республике Башкортостан
В Стерлитамаке обсудили вопросы развития жилищно-коммунальной сферы и строительного надзора в Республике Башкортостан
В Стерлитамаке обсудили вопросы развития жилищно-коммунальной сферы и строительного надзора в Республике Башкортостан
В Стерлитамаке обсудили вопросы развития жилищно-коммунальной сферы и строительного надзора в Республике Башкортостан
В Стерлитамаке обсудили вопросы развития жилищно-коммунальной сферы и строительного надзора в Республике Башкортостан
В Стерлитамаке обсудили вопросы развития жилищно-коммунальной сферы и строительного надзора в Республике Башкортостан
В Стерлитамаке обсудили вопросы развития жилищно-коммунальной сферы и строительного надзора в Республике Башкортостан
В Стерлитамаке обсудили вопросы развития жилищно-коммунальной сферы и строительного надзора в Республике Башкортостан
В Стерлитамаке обсудили вопросы развития жилищно-коммунальной сферы и строительного надзора в Республике Башкортостан
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