Забери браслет -- получи скидку

Жители республики смогут получить браслеты, дающие право на скидки на товары и услуги, а также QR-билеты, позволяющие выиграть спецпризы. Отметим, QR-билеты волонтеры выдадут на всех членов семьи, даже самых маленьких.



Участникам необходимо просканировать свой QR- билет и ввести уникальный код из 8 символов на сайте рахмат102.рф и не забыть указать свои контактные данные. Победители будут определяться дважды в день 15, 16 и 17 марта, информация о них будет публиковаться на сайте рахмат102.рф. Среди спецпризов - цифровая техника, электросамокаты, электровелосипеды, телевизоры, самокаты и велосипеды.



В Уфе, Стерлитамаке, Салавате, Сибае, Нефтекамске, Октябрьском, Бирске, Белорецке, Благовещенске, Туймазах, Кумертау, Янауле, а также в Уфимском, Стерлитамаком и Иглинском районах жители получат дополнительно браслеты «Рахмат», которыми смогут воспользоваться у партнеров проекта. В список организаций, готовых предоставить скидки в рамках акции, вошли автосервисы, станции шиномонтажа, автомойки, салоны красоты, парикмахерские, кафе, рестораны, пекарни, продуктовые магазины, фитнес-клубы, бани, медицинские центры, стоматологии, аптеки и оптики, также салоны цветов, фотосалоны, ювелирные магазины, детские и хозяйственные магазины, магазины одежды, культурные и развлекательные учреждения (театры, кинотеатры, музеи, парки культуры и отдыха, батутные парки, центры детского досуга, веревочные парки), учреждения сферы обслуживания. Список партнеров акции «Рахмат» ежедневно пополняется.



Вся актуальная информация на сайте рахмат102.рф.