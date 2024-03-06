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6 Марта , 15:55

Забери браслет -- получи скидку

В Башкортостане в дни голосования – 15-17 марта – пройдет традиционная акция «Рахмат».

Забери браслет -- получи скидку
Забери браслет -- получи скидку

Жители республики смогут получить браслеты, дающие право на скидки на товары и услуги, а также QR-билеты, позволяющие выиграть спецпризы. Отметим, QR-билеты волонтеры выдадут на всех членов семьи, даже самых маленьких.


Участникам необходимо просканировать свой QR- билет и ввести уникальный код из 8 символов на сайте рахмат102.рф и не забыть указать свои контактные данные. Победители будут определяться дважды в день 15, 16 и 17 марта, информация о них будет публиковаться на сайте рахмат102.рф. Среди спецпризов - цифровая техника, электросамокаты, электровелосипеды, телевизоры, самокаты и велосипеды.


В Уфе, Стерлитамаке, Салавате, Сибае, Нефтекамске, Октябрьском, Бирске, Белорецке, Благовещенске, Туймазах, Кумертау, Янауле, а также в Уфимском, Стерлитамаком и Иглинском районах жители получат дополнительно браслеты «Рахмат», которыми смогут воспользоваться у партнеров проекта. В список организаций, готовых предоставить скидки в рамках акции, вошли автосервисы, станции шиномонтажа, автомойки, салоны красоты, парикмахерские, кафе, рестораны, пекарни, продуктовые магазины, фитнес-клубы, бани, медицинские центры, стоматологии, аптеки и оптики, также салоны цветов, фотосалоны, ювелирные магазины, детские и хозяйственные магазины, магазины одежды, культурные и развлекательные учреждения (театры, кинотеатры, музеи, парки культуры и отдыха, батутные парки, центры детского досуга, веревочные парки), учреждения сферы обслуживания. Список партнеров акции «Рахмат» ежедневно пополняется.


Вся актуальная информация на сайте рахмат102.рф.

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