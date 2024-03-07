«АРТ-Курултай»: крупнейший культурный форум страны состоится в Башкортостане в четвертый раз

Форум ежегодно проводится в столице Башкортостана с 2021 года и является одной из крупнейших в России дискуссионных площадок, направленных на формирование пространства профессионального роста и обмена лучшими практиками с целью принятия стратегических решений в сфере российской культуры.



В работе IV «АРТ-Курултая» примут участие выдающиеся представители культуры и искусства нашей страны и видные политические и общественные деятели: Премьер-министр Правительства РБ Андрей Назаров, министр культуры России Ольга Любимова, председатель Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Лилия Гумерова, министр культуры Башкортостана Амина Шафикова, художественный руководитель-директор Московского художественного театра имени А. П. Чехова, народный артист РФ Константин Хабенский, профессор кафедры «Новейшей истории России» Института истории Санкт-Петербургского государственного университета Александр Пученков, профессор Российской академии народного хозяйства и государственной службы при Президенте Российской Федерации Наталья Таньшина, директор департамента культуры Министерства обороны Российской Федерации Артем Горный, учредитель и президент попечительского совета благотворительного фонда помощи незрячим и слабовидящим детям «По зову сердца», автор и патронесса Международного благотворительного фестваля «Белая трость», певица Диана Гурцкая и другие представители из Москвы, Санкт-Петербурга, Красноярска, Донецка, Оренбурга, Ижевска, Волгограда, а также Беларуси и Абхазии.

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