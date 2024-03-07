-10 °С
Облачно
Подписаться на Я.НовостиVKTelegramOK
Все новости
Новости
7 Марта , 10:17

Башкирия голосует за благоустройство общественных пространств

15–17 марта в ходе Всероссийского голосования по отбору общественных территорий жители республики выберут те общественные территории, которые благоустроят в 2025 году.

Башкирия голосует за благоустройство общественных пространств
Башкирия голосует за благоустройство общественных пространств

В рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда», инициированного Президентом страны, жители сами определяют, какие парки, скверы, пешеходные зоны, набережные в их муниципалитетах нужно привести в порядок в первую очередь.


– Большая совместная работа по изменению наших общественных пространств начинается с выбора территорий для благоустройства. Программа «Формирование комфортной городской среды» уже стала народной. Именно жители сами определяют, где построить детскую площадку, о которой мечтали давно: облагородить парк для пробежек и отдыха или преобразовать территорию пустыря в уютный сквер для прогулок и встреч с друзьями. Выбор остается за каждым из нас, уважаемые жители! – отмечает министр ЖКХ РБ Ирина Голованова.
За последние 5 лет в Республике Башкортостан проведена масштабная работа по благоустройству общественных территорий. В рамках проекта ФКГС за этот период благоустроено 683 общественные территории на общую сумму 7 млрд рублей, из которых 91% – это средства федерального бюджета.


Стоит отметить, что решением Президента Российской Федерации реализация проекта по формированию комфортной городской среды продлена до 2030 года.
В Башкортостане в этом году на голосование будет представлено 216 объектов. Из них в результате голосования будут отобраны 120 общественных территорий. Количество заявленных объектов в городах и районах разное: от 2 до 6. А в Уфе их – 18.


Адреса пунктов для голосования указаны на сайте Национальныепроекты.РФ (https://национальныепроекты.рф/mediaProjects/blagoustroystvo#1), а также на сайтах муниципальных образований.

Автор:
Читайте нас в

© 2024 Стерлитамакский рабочий

Сайт газеты «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Телефон
(347) 325-01-57
Эл. почта
Адрес
453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(347) 325-71-80
Редакция
(347) 325-01-57
Приемная
(347) 325-01-57
Сотрудничество
(347) 325-71-80
Отдел кадров
(347) 325-60-73
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru