Башкирия голосует за благоустройство общественных пространств

В рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды» национального проекта «Жилье и городская среда», инициированного Президентом страны, жители сами определяют, какие парки, скверы, пешеходные зоны, набережные в их муниципалитетах нужно привести в порядок в первую очередь.



– Большая совместная работа по изменению наших общественных пространств начинается с выбора территорий для благоустройства. Программа «Формирование комфортной городской среды» уже стала народной. Именно жители сами определяют, где построить детскую площадку, о которой мечтали давно: облагородить парк для пробежек и отдыха или преобразовать территорию пустыря в уютный сквер для прогулок и встреч с друзьями. Выбор остается за каждым из нас, уважаемые жители! – отмечает министр ЖКХ РБ Ирина Голованова.

За последние 5 лет в Республике Башкортостан проведена масштабная работа по благоустройству общественных территорий. В рамках проекта ФКГС за этот период благоустроено 683 общественные территории на общую сумму 7 млрд рублей, из которых 91% – это средства федерального бюджета.



Стоит отметить, что решением Президента Российской Федерации реализация проекта по формированию комфортной городской среды продлена до 2030 года.

В Башкортостане в этом году на голосование будет представлено 216 объектов. Из них в результате голосования будут отобраны 120 общественных территорий. Количество заявленных объектов в городах и районах разное: от 2 до 6. А в Уфе их – 18.



Адреса пунктов для голосования указаны на сайте Национальныепроекты.РФ (https://национальныепроекты.рф/mediaProjects/blagoustroystvo#1), а также на сайтах муниципальных образований.