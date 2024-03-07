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7 Марта , 10:00

Футбол дружбы: Башкортостан на ВФМ-2024 провел фиджитал-турнир по FIFA

6 марта в арт-парке «Россия в миниатюре» на федеральной территории «Сириус» состоялась церемония награждения победителей фиджитал-турнира по FIFA, организованного на стенде Республики Башкортостан.

На протяжении трех дней юноши из пяти регионов России и шести стран мира сражались за первое место в турнире по футболу. 

Участниками турнира стали ребята из Марокко, Абхазии, Узбекистана, Кот-д’Ивуара и России. В частности, за победу боролись молодые таланты из Башкортостана, Алтайского края, Орла, Кургана, Дагестана и Смоленска.  

В подарок все участники получили знаменитый башкирский мед, а победитель и призеры — сертификаты на посещение VK Fest, который пройдет в Уфе 1 июня 2024 года. 

Знакомьтесь: участник Всемирного фестиваля молодежи из города Грозный Чеченской Республики Исмаил Музаев. Он стал победителем фиджитал-турнира.

Источник: https://pravitelstvorb.ru/news/23242/

 

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