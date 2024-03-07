Футбол дружбы: Башкортостан на ВФМ-2024 провел фиджитал-турнир по FIFA

На протяжении трех дней юноши из пяти регионов России и шести стран мира сражались за первое место в турнире по футболу.

Участниками турнира стали ребята из Марокко, Абхазии, Узбекистана, Кот-д’Ивуара и России. В частности, за победу боролись молодые таланты из Башкортостана, Алтайского края, Орла, Кургана, Дагестана и Смоленска.

В подарок все участники получили знаменитый башкирский мед, а победитель и призеры — сертификаты на посещение VK Fest, который пройдет в Уфе 1 июня 2024 года.

Знакомьтесь: участник Всемирного фестиваля молодежи из города Грозный Чеченской Республики Исмаил Музаев. Он стал победителем фиджитал-турнира.

Источник: https://pravitelstvorb.ru/news/23242/