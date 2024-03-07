-13 °С
Облачно
Подписаться на Я.НовостиVKTelegramOK
Все новости
Новости
7 Марта , 20:27

Праздничный концерт для милых женщин

Праздничный концерт, посвящённый Международному женскому дню, прошёл сегодня в Городском дворце культуры.

Праздничный концерт для милых женщин
Праздничный концерт для милых женщин

Праздничный концерт, посвящённый Международному женскому дню, прошёл сегодня в Городском дворце культуры.

Всех женщин с предстоящим праздником тепло поздравил глава администрации города Рустем Газизов и пожелал крепкого здоровья, счастья и прекрасного настроения круглый год.

Рустем Фаритович вручил благодарственные письма женщинам за их многолетний плодотворный труд, профессиональные успехи в области туризма, предоставления муниципальных и государственных услуг, образования, здравоохранения, промышленности, правоохранительной деятельности, жилищно-коммунального хозяйства.

Гостей праздничного вечера порадовали своими выступлениями ансамбли бального танца «Фламинго» и «Вдохновение», народные башкирские фольклорные ансамбли «Ашкадарские узоры» и «Арман», хореографический театр-студия «Солнышко», коллектив эстрадно-спортивного танца «Сказка», народный ансамбль чувашской песни «Тавах», ансамбль современного танца «Антре», вокальный ансамбль «Solo», музыканты Илья Суродин, Лилия Хамитова, Ильнар Заманов, артисты Ксения Алексеева, Айгуль Хабибуллина, Кенан и Давид Шахалиевы, Наиля Гирфанова, Альберт Нигматуллин и Глеб Радов.

Фото Тамары Андреевой

 

Праздничный концерт для милых женщин
Праздничный концерт для милых женщин
Праздничный концерт для милых женщин
Праздничный концерт для милых женщин
Праздничный концерт для милых женщин
Праздничный концерт для милых женщин
Праздничный концерт для милых женщин
Праздничный концерт для милых женщин
Праздничный концерт для милых женщин
Праздничный концерт для милых женщин
Праздничный концерт для милых женщин
Праздничный концерт для милых женщин
Праздничный концерт для милых женщин
Праздничный концерт для милых женщин
Праздничный концерт для милых женщин
Праздничный концерт для милых женщин
Праздничный концерт для милых женщин
Праздничный концерт для милых женщин
Праздничный концерт для милых женщин
Праздничный концерт для милых женщин
Праздничный концерт для милых женщин
Праздничный концерт для милых женщин
Праздничный концерт для милых женщин
Праздничный концерт для милых женщин
Праздничный концерт для милых женщин
Праздничный концерт для милых женщин
Праздничный концерт для милых женщин
Автор:
Читайте нас в

© 2024 Стерлитамакский рабочий

Сайт газеты «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Телефон
(347) 325-01-57
Эл. почта
Адрес
453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(347) 325-71-80
Редакция
(347) 325-01-57
Приемная
(347) 325-01-57
Сотрудничество
(347) 325-71-80
Отдел кадров
(347) 325-60-73
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru