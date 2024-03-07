Праздничный концерт для милых женщин

Праздничный концерт, посвящённый Международному женскому дню, прошёл сегодня в Городском дворце культуры.

Всех женщин с предстоящим праздником тепло поздравил глава администрации города Рустем Газизов и пожелал крепкого здоровья, счастья и прекрасного настроения круглый год.

Рустем Фаритович вручил благодарственные письма женщинам за их многолетний плодотворный труд, профессиональные успехи в области туризма, предоставления муниципальных и государственных услуг, образования, здравоохранения, промышленности, правоохранительной деятельности, жилищно-коммунального хозяйства.

Гостей праздничного вечера порадовали своими выступлениями ансамбли бального танца «Фламинго» и «Вдохновение», народные башкирские фольклорные ансамбли «Ашкадарские узоры» и «Арман», хореографический театр-студия «Солнышко», коллектив эстрадно-спортивного танца «Сказка», народный ансамбль чувашской песни «Тавах», ансамбль современного танца «Антре», вокальный ансамбль «Solo», музыканты Илья Суродин, Лилия Хамитова, Ильнар Заманов, артисты Ксения Алексеева, Айгуль Хабибуллина, Кенан и Давид Шахалиевы, Наиля Гирфанова, Альберт Нигматуллин и Глеб Радов.

Фото Тамары Андреевой