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7 Марта , 12:33

Президент РФ Владимир Путин провёл встречу с участниками Всемирного фестиваля молодёжи

«Суть [Всемирного фестиваля молодёжи] в том, чтобы собрать людей, которые думают примерно как мы <…>, которые придерживаются примерно таких же принципов, ценностей, как мы, и которые хотят совместно работать для достижения позитивного результата для себя, для своих близких, для своих стран. Мы открыты для этой работы», – отметил Президент.

Президент РФ Владимир Путин провёл встречу с участниками Всемирного фестиваля молодёжи
Президент РФ Владимир Путин провёл встречу с участниками Всемирного фестиваля молодёжи

 

Подробнее - на сайте Кремля: http://kremlin.ru/events/president/news/73616

Фото: www. kremlin.ru

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