Президент РФ Владимир Путин провёл встречу с участниками Всемирного фестиваля молодёжи
«Суть [Всемирного фестиваля молодёжи] в том, чтобы собрать людей, которые думают примерно как мы <…>, которые придерживаются примерно таких же принципов, ценностей, как мы, и которые хотят совместно работать для достижения позитивного результата для себя, для своих близких, для своих стран. Мы открыты для этой работы», – отметил Президент.
Президент РФ Владимир Путин провёл встречу с участниками Всемирного фестиваля молодёжи
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