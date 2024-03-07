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7 Марта , 09:00

В Межвузовском кампусе Уфы ученые создали сверхточные сенсорные устройства для промышленности и медицины

Ученые-физики Уфимского университета науки и технологий разработали и получили патенты на устройства определения  аммиака, углекислого газа и влажности воздуха. 

Приборы в виде тонкопленочных структур проходят экспериментальные исследования в лаборатории «Дизайн новых материалов» УУНиТ, разместившейся в Межвузовском кампусе Уфы.

Результаты исследований уже сегодня подтверждают правильность теоретических расчетов физиков-изобретателей университета. Сверхточные сенсоры размером менее 100 нанометров готовы полностью удовлетворить запросы различных сфер от нефтяной до сельского хозяйства и медицины. Основная задача приборов – это определение концентрации и измерение физических данных, сигналов, проводимости и концентрации. 

– Созданный учеными вуза продукт станет составной частью готового устройства-датчика и решит ряд проблем производств, технических сфер, предприятий: даст стабильность и безопасность производственных процессов, гарантирует качество изделия и экономичность, а также обеспечит импортонезависимость конечного изделия, – комментирует ректор Уфимского университета науки и технологий Вадим Захаров.

 По материалам сайта Правительства РБ.

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