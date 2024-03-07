В Стерлитамаке поздравили с наступающим праздником родственниц военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга

"Стало доброй традицией в преддверии прекрасного весеннего праздника – Международного женского дня - проводить встречи с мамами, супругами наших военнослужащих, погибших при исполнении воинского долга в различных военных кампаниях.

Такую встречу мы организовали и сегодня. Поздравили женщин с наступающим праздником, вручили подарки. За чашкой чая пообщались в доброй атмосфере. Мы всегда вспоминаем ребят, которые не вернулись из Афганской, Чеченской кампаний, из Сирии и других локальных точек, из специальной военной операции.



Эти ребята – наша гордость, а их потеря – наша общая боль. Мы их никогда не забудем. А их семьи – мамы, супруги, дети – всегда будут окружены нашей заботой и вниманием. Это то малое, что мы можем им дать. Благодарю всех матерей за достойное воспитание сыновей и поздравляю с праздником!"