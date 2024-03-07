В Стерлитамаке презентовали коворкинг-центр и обсудили участие профессиональных образовательных учреждений в федеральном проекте «Профессионалитет»

Участников совещания поприветствовала заместитель министра образования и науки Республики Башкортостан Инесса Косолапова. Начальник отдела профессионального образования Министерства образования и науки Республики Башкортостан Галина Давыдова рассказала об участии профессиональных образовательных организаций в федеральном проекте «Профессионалитет», цель которого обеспечить условия для подготовки квалифицированных кадров по приоритетной отрасли для республики.

Начальник отдела по подбору и обучению персонала Акционерного общества «Башкирская содовая компания» Светлана Чернова рассказала об опыте взаимодействия компании с образовательными организациями. Директор ГАУ ДПО «Центр опережающей профессиональной подготовки Республики Башкортостан» Кира Галямова выступила с докладом «Базовый центр карьеры-координатор закрытия кадровой потребности предприятий ОПК». Она рассказала, за какими предприятиями города закрепляются образовательные учреждения. Кира Валерьевна отметила насущные проблемы, одни из которых связаны с закрытием кадровой потребности.

О подготовке квалифицированных кадров для предприятий оборонно-промышленного комплекса в рамках реализации федерального проекта «Профессионалитет» рассказал директор Стерлитамакского политехнического колледжа Марат Загидуллин. Он подчеркнул, что их колледж активно участвует в грантовом движении с 2022 года.

Об опыте создания учебно-производственного комплекса в своём докладе поделился заместитель директора Октябрьского нефтяного колледжа им. С.И.Кувыкина Александр Савеличев. Учебно-производственный комплекс представляет собой организацию практической подготовки, предоставление временной работы студентам и выпускникам, а также содействие в трудоустройстве и производство товаров, выполнение работ и оказание услуг. Александр Анатольевич кратко объяснил процедуру создания УПК (составление бизнес-плана и комиссии, разработка положения, приказа о создании УПК, введение штатных единиц, должностных инструкций).

Заместитель директора Стерлитамакского многопрофильного профессионального колледжа Евгений Муратшин рассказал об актуальных формах колледжа с работодателями.

В заключительном докладе участники совещания узнали об особенностях организации практического обучения студентов с инвалидностью и ОВЗ. Заместитель директора по учебно-производственной работе, координатор БПОО (базовая профессиональная образовательная организация) Екатерина Уржумова поделилась рекомендациями по проведению мероприятий по профессиональной реабилитации или абилитации.