Жители Стерлитамака могут обменять браслет «Рахмат» на бесплатные мастер-классы в центре творчества

Участникам необходимо просканировать свой QR- билет и ввести уникальный код из 8 символов на сайте рахмат102.рф и не забыть указать свои контактные данные. Победители будут определяться дважды в день 15, 16 и 17 марта, информация о них будет публиковаться на сайте рахмат102.рф. Среди спецпризов - цифровая техника, электросамокаты, электровелосипеды, телевизоры, самокаты и велосипеды.

В список организаций, готовых предоставить скидки в рамках акции, вошли автосервисы, станции шиномонтажа, автомойки, салоны красоты, парикмахерские, кафе, рестораны, пекарни, продуктовые магазины, фитнес-клубы, бани, медицинские центры, стоматологии, аптеки и оптики, также салоны цветов, фотосалоны, ювелирные магазины, детские и хозяйственные магазины, магазины одежды, культурные и развлекательные учреждения (театры, кинотеатры, музеи, парки культуры и отдыха, батутные парки, центры детского досуга, веревочные парки), учреждения сферы обслуживания. Список партнеров акции «Рахмат» ежедневно пополняется.

Вся актуальная информация на сайте рахмат102.рф.