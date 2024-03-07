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7 Марта , 14:13

Жители Стерлитамака могут принять участие в голосовании за объекты благоустройства по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды»!

15–17 марта жители Башкортостана могут принять участие в голосовании за объекты благоустройства по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды»!

Жители Стерлитамака могут принять участие в голосовании за объекты благоустройства по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды»!
Жители Стерлитамака могут принять участие в голосовании за объекты благоустройства по федеральному проекту «Формирование комфортной городской среды»!

Адреса пунктов голосования смотрите на сайте: https://vk.cc/cveo1C

Приходите в пункты голосования и выбирайте набережную, парк, сквер, площадь или другое общественное пространство, которое нужно создать или обновить! В этом году на голосование вынесено 216 объектов по всей республике, нужно выбрать 120 из них.

Федеральный проект «Формирование комфортной городской среды» реализуется по решению Президента в рамках нацпроекта «Жилье и городская среда».

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