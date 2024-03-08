Башкирия разделила радость и угощения на Всемирном фестивале молодёжи в Сириусе

Завершился Всемирный фестиваль молодежи 2024, прошедший по инициативе Владимира Путина. Пришло время подводить итоги. За время проведения фестиваля его посетило более 20 тысяч молодых людей со всего мира.

У Республики Башкортостан на этом фестивале был самый большой по площади стенд, но не только размером он привлек внимание участников главного события молодежи этого года.

Стенд республики привлек большое внимание, став одним из самых посещаемых на фестивале. Молодежь со всего мира активно участвовала в различных мероприятиях, таких как энергичная зарядка, мастер-классы по башкирским танцам и интерактив с «Берлогой», телемост с первым построенным в стране межвузовским студенческим кампусом Евразийского НОЦ.

Помимо этого, участников форума привлекли и национальные угощения Башкортостана, такие как мед, чак-чак и башкирское мороженое. Более семи тысяч участников форума оценили сладкие угощения и наслаждались местными деликатесами.

Источник: https://pravitelstvorb.ru/news/23257/