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8 Марта , 18:00

Самое масштабное молодёжное событие в мире ВМФ-2024 подошло к концу

В этом году участие в Фестивале приняли 20 000 человек со всего мира: Европы, Америки, Африки, Ближнего Востока, Азии и Океании. В их числе были и представители Башкирии: 180 участников и 65 волонтеров.

Самое масштабное молодёжное событие в мире ВМФ-2024 подошло к концу
Самое масштабное молодёжное событие в мире ВМФ-2024 подошло к концу

– Друзья, когда мы предложили вам приехать в Россию, мы ставили перед собой достаточно простые задачи. Мы хотели создать условия свободы, творчества, дружбы, которые позволили бы вам общаться друг с другом, найти новых друзей, а может быть и партнеров для ваших будущих проектов. Но вам удалось еще больше, чем мы ожидали. Именно вы создали здесь, на юге России, настоящий Город молодежи мира, – сказал Президент РФ Владимир Путин.

— Один из лозунгов сегодняшнего Фестиваля: «Начинаем будущее вместе». Будем считать, что будущее началось, но каким оно будет, зависит от вас. 

Наши волонтеры выполняли свои обязанности по 8 направлениям: транспорт, питание, управление потоками, безопасность, медицина, атташе иностранных и российских команд. А основной состав занимался управлением человеческими потоками.

За прошедшую неделю участники ВМФ-2024 зарядились энергией, узнали много новой и полезной информации, завели знакомства с ровесниками.

В рамках Фестиваля Башкортостан подготовил собственный стенд, почетными гостями которого стали Первый заместитель Руководителя Администрации Президента Сергей Кириенко, вице-премьер Правительства РФ Дмитрий Чернышенко, руководитель Федерального агентства по делам молодежи Ксения Разуваева, первый замминистра просвещения РФ Александр Бугаев и не только.

Напомним, Фестиваль, инициированный в 2024 году президентом России, прошел на федеральной территории «Сириус» впервые за семь лет.

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