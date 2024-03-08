Студентка из Бирска посетила Всемирный фестиваль молодежи

На масштабном событии Ольга работала в качестве участника и регионального куратора.

—Для меня важно общаться с людьми, узнавать об особенностях регионов, в которых они проживают,—признается девушка.—Здесь знакомлюсь не только со своими соотечественниками, но и с иностранцами. Впервые пообщавшись с ними, убедилась, что все-таки понимаю английскую речь и владею им на разговорном уровне.

На фестивале общество «Знание» России организовало лекции известных личностей.

—Побывала на встречах с любимым писателем Олегом Роем, со стендап-комиком Стасом Старовойтовым, актером Евгением Мироновым, а также с губернатором Ханты-Мансийского автономного округа—Югры Натальей Комаровой,—делится бирянка.—Было очень важно побывать на ее лекции, ведь жила в этом округе около 10 лет, а после переехала учиться в Бирск. И самый интересный спикер для меня—Сергей Безруков.

Девушка насладилась балетом Бориса Эйфмана. Она оказалась в полном восторге от каждого шага, каждого движения, наполненных смыслом и красотой.

—Балет—не просто танцы,—подчеркивает она.—Это целое искусство и театрализованное представление на трех китах: драматургии спектакля, музыки и танца.

Всемирный фестиваль молодежи подарил девушке новые знакомства, полезные знания. Она посетила Кавказский заповедник по экскурсионной программе от ВФМ, впервые увидела бескрайнее море, на которое по ее словам, можно смотреть бесконечно и думать о чем-то о своем. Отметила, что очень рада попасть на столь масштабное событие, происходящее раз в десятилетия.

—В нашей стране Всемирный фестиваль молодежи проходил в 1957, 1985 и 2017 годах,—говорит Оля.—Хочу поблагодарить своих родителей и близких за то, что поддерживают меня, а также своего наставника Амину Шакирьяновну Абдуллину. Благодаря ей начала принимать активное участие в различных мероприятиях и форумах. Важно верить в свои возможности, любить свою культуру, рассказывать о ней людям из разных уголков мира и уважительно относиться к другим народам. Вся сила в единстве и умении находить общий язык.

Девушке 20 лет. Обучается в Бирском филиале УУНиТ на факультете филологии и межкультурных коммуникаций по программе «Русский язык и литература, русский язык как иностранный». Признается, что быть учителем—ее призвание. Ей нравится общаться с детьми, делиться знаниями и открывать что-то новое как для себя, так и для других.

С ее слов, путь к Всемирному фестивалю молодежи начался с участия в различных вузовских событиях. Оля совместно с командой студентов и наставников реализовывала проект «Полилингвальный просветительский форсайт Истоки 2.0: этнокультурная экспедиция». Также в ее копилке—поездка в Самарскую область на форум «iВолга» и волонтерская работа на форуме «Йыйын молодежи» в Бурзянском районе Башкирии.

Масштабное событие в Сочи приняло около 20 000 российских и иностранных молодых лидеров в сфере бизнеса, медиа, международного сотрудничества, культуры, науки, образования, волонтерства и благотворительности, спорта, различных сфер общественной жизни. Башкирию представили 179 участников, пять—из Бирского района.

Фото из архива Ольги Зайнитдиновой