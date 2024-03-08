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8 Марта , 17:35

В Стерлитамакском историко-краеведческом музее открылась выставка «Все на выборы!»

В Стерлитамакском историко-краеведческом музее открылась выставка «Все на выборы!», посвящённая истории выборов и повествующая о значимости избирательной системы в судьбе страны. Здесь представлен обширный материал об эволюции избирательной системы, начиная с каменного века, античной эпохи, средневековья и до наших дней. Но основной акцент сделан, конечно, на эволюцию выборной системы в нашей стране. Подобного рода выставка в музее проводится впервые.

В Стерлитамакском историко-краеведческом музее открылась выставка «Все на выборы!»
В Стерлитамакском историко-краеведческом музее открылась выставка «Все на выборы!»

На открытии экспозиции побывали председатель Совета городского округа Сергей Бойков, заместитель председателя Совета ГО Виктория Замесина,  секретарь Совета ГО Марина Матюхина, председатель территориальной избирательной комиссии Евгений Сизов и секретарь Евгения Загуменникова.

«Если в античную эпоху периода афинской демократии правом голоса обладали 1-2 процента граждан (только мужчины, граждане полиса, обладавшие собственностью), – рассказывает директор музея Константин Роганов, – то после реформы Александра II 1870 года правом голоса обладали горожане, владеющие имуществом в 15 рублей. Это 6-8 процентов населения города».

Взгляд цепляет журнал «Огонёк» за 1912 год, посвящённый выборам в Госдуму 4 созыва. Рядом - знаменитый труд градоначальника К.Ростовцева «Вдоль великого Урала», в котором он ратовал за строительство железной дороги, которая прошла бы через Стерлитамак.

На выставке представлены образцы удостоверений и значков депутатов различных уровней – от городского до Верховного Совета СССР. Одними из раритетов среди таких экспонатов являются удостоверения депутатов горсовета, начиная с 1926 года. На некоторых башкирский вариант текста набран латиницей.

Интересны с исторической точки зрения плакаты советского периода, призывающие голосовать за нерушимый блок коммунистов и беспартийных. С удивлением узнал, что в советскую эпоху на некоторых участках было не по одному кандидату, как обычно, а по два. Оказывается, у советских граждан был выбор! В канун Международного женского дня создатели выставки напомнили и о том, что Советский Союз был пионером в деле равноправия полов: с 1924 года в СССР впервые в мире в выборах стали участвовать женщины.

Большой интерес представляют экспонаты из фондов музея. Речь - о материалах, собранных в ходе избирательных кампаний. Вот образцы избирательных урн разных лет. И деревянные, обитые красным бархатом, с двуглавым орлом из не столь далёкого прошлого,  и современные прозрачные. Много различных агитплакатов со времён Первой государственной думы 1905 года и Учредительного собрания до наших дней.

Выставка будет работать до 19 марта по адресу: ул. Карла Маркса, 100.

Фаяз Юмагузин

Фото Тамары Андреевой

В Стерлитамакском историко-краеведческом музее открылась выставка «Все на выборы!»
В Стерлитамакском историко-краеведческом музее открылась выставка «Все на выборы!»
В Стерлитамакском историко-краеведческом музее открылась выставка «Все на выборы!»
В Стерлитамакском историко-краеведческом музее открылась выставка «Все на выборы!»
В Стерлитамакском историко-краеведческом музее открылась выставка «Все на выборы!»
В Стерлитамакском историко-краеведческом музее открылась выставка «Все на выборы!»
В Стерлитамакском историко-краеведческом музее открылась выставка «Все на выборы!»
В Стерлитамакском историко-краеведческом музее открылась выставка «Все на выборы!»
В Стерлитамакском историко-краеведческом музее открылась выставка «Все на выборы!»
В Стерлитамакском историко-краеведческом музее открылась выставка «Все на выборы!»
В Стерлитамакском историко-краеведческом музее открылась выставка «Все на выборы!»
В Стерлитамакском историко-краеведческом музее открылась выставка «Все на выборы!»
В Стерлитамакском историко-краеведческом музее открылась выставка «Все на выборы!»
В Стерлитамакском историко-краеведческом музее открылась выставка «Все на выборы!»
В Стерлитамакском историко-краеведческом музее открылась выставка «Все на выборы!»
В Стерлитамакском историко-краеведческом музее открылась выставка «Все на выборы!»
В Стерлитамакском историко-краеведческом музее открылась выставка «Все на выборы!»
В Стерлитамакском историко-краеведческом музее открылась выставка «Все на выборы!»
В Стерлитамакском историко-краеведческом музее открылась выставка «Все на выборы!»
В Стерлитамакском историко-краеведческом музее открылась выставка «Все на выборы!»
В Стерлитамакском историко-краеведческом музее открылась выставка «Все на выборы!»
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