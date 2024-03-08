ВФМ-2024 подходит к концу. Стенд Башкортостана торжественно закрыли
Насыщенная неделя самого масштабного слета молодежи подходит к завершению.
ВФМ-2024 подходит к концу. Стенд Башкортостана торжественно закрыли
На закрытии незабываемую атмосферу, царящую в республике, передали наши таланты. Среди них — солист Национального оркестра народных инструментов РБ, кураист Арслан Умурзаков, артисты этно-проекта «Хазина» и ансамбля народного танца имени Файзи Гаскарова, солист Башкирской государственной филармонии Ильдар Абдуллин, финалистка шоу «Голос» на Первом канале Гульнара Байгузина и другие.
На стенде Башкирии была представлена национальная киберфизическая платформа «Берлога», расположен кинозал. Во время Фестиваля гости стенда могли сразиться в киберспортивном турнире по футболу, пройти мастер-классы, научиться башкирским танцам, изготавливать национальные украшения и свечи из воска. Гостей угощали натуральным башкирским мороженым и чак-чаком.
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