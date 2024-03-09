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9 Марта , 09:00

Ученые Межвузовского кампуса в Уфе создали импортозамещающую установку для получения углеводородных наночастиц

Специалисты Центра углеродных технологий УГНТУ разработали уникальную установку для получения наноуглерода в виде графеновой и графитовой сажи. Полученное вещество имеет широкий спектр применения от производства строительных материалов и автомобильных шин до производства бытовых и спортивных изделий.

Ученые Межвузовского кампуса в Уфе создали импортозамещающую установку для получения углеводородных наночастиц
Ученые Межвузовского кампуса в Уфе создали импортозамещающую установку для получения углеводородных наночастиц

– После переезда в Межвузовский кампус мы постарались быстрее получить первые результаты. Впервые в России здесь нами был выполнен проект и проведён монтаж усовершенствованной плазмо-химической установки флэш-пиролиза и получены первые образцы графеновой сажи. Изобретение решает проблему импортозамещения. Установка предназначена для получения порошков нанографита и нанографена, которые улучшают свойства композитов, полимеров и стройматериалов, – объяснил главный научный сотрудник, научный руководитель лаборатории центра, профессор УГНТУ Михаил Доломатов.

Группа ученых и студентов на основе зарубежных прототипов разработала плазмохимическую установку, которая превосходит их по многим свойствам. При добавлении полученных наночастиц материалы приобретают такие свойства как износостойкость и долговечность: автомобильные шины становятся прочными, пластмассовая посуда более надежной, а обычный бетон приобретает элитные качества. Полученные наночастицы усовершенствуют даже такое спортивное снаряжение как лыжи и хоккейные клюшки.

Михаил Доломатов несколько десятков лет работает на стыке физики и химии, является автором более 1000 научных работ, 20 монографий и 45 авторских свидетельств и патентов России. Под его руководством была разработана математическая модель распределения органического вещества в межзвездных молекулярных облаках и предсказано существование в космосе ряда химических соединений, таких как различные аминокислоты и нуклеотиды.

Под руководством опытных наставников молодые учёные в лаборатории Центра углеродных технологий УГНТУ намерены получать не только графен, но и другие углеродные материалы, которые востребованы в области электротехники, электронике и машиностроении.

Напомним, строительство кампуса ведется по поручению Президента РФ Владимира Путина и в рамках реализации национального проекта «Наука и университеты» Минобрнауки России. Проект уфимского кампуса – это студенческое пространство с жилыми помещениями на 4,3 тысячи человек.

Источник и фото: Портал Правительства Республики Башкортостан

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