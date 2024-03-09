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9 Марта , 14:16

В Башкирии по вине нетрезвого водителя пострадали два ребёнка

В Уфе 8 марта вечером произошло ДТП с участием детей. По информации столичной госавтоинспекции , в шесть часов вечера 24-летний водитель ВАЗ-2115  ехал по улице Ахметова в сторону улицы Рычкова и столкнулся со «Шкодой Рапид», которая двигалась навстречу.

В Башкирии по вине нетрезвого водителя пострадали два ребёнка
В Башкирии по вине нетрезвого водителя пострадали два ребёнка

В результате ДТП 36-летний водитель иномарки и его пассажиры-дети в возрасте 2 и 10 лет получили различные ушибы и травмы. После оказания медицинской помощи дети были отпущены.

Выяснилось, что водитель отечественного автомобиля был нетрезв. Алкотестер показал 1,081 мг/литр. Кроме того, при проверке по базам данных стало известно, что он не имел права управления транспортными средствами категории «В».

За совершенные правонарушения в отношении уфимца составлены административные материалы по части 1 статьи 12.8 КоАП РФ, части 1 статьи 12.7 КоАП РФ. По факту дорожно-транспортного происшествия начато административное расследование.

Источник: ИА "Башинформ"

Фото: госавтоинспекция Уфы 

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