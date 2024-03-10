В Уфе состоялась встреча делегации Республики Башкортостан по итогам Всемирного фестиваля молодежи – 2024

Фестиваль проводился на федеральной территории «Сириус» с 1 по 7 марта и стал крупнейшим событием в сфере международного молодежного сотрудничества. Республику Башкортостан на Фестивале представили 180 молодых людей в возрасте от 14 до 35 лет, а также 65 волонтеров.

— Фестиваль завершился и открыл для молодежи Башкортостана, регионов России и стран всего мира новые возможности, которые, я уверен, обязательно помогут каждому участнику и волонтеру в будущем. Новые знакомства, открытый диалог и общение – всё это станет хорошим импульсом для развития молодежного международного сотрудничества, — отметил и.о. председателя Государственного комитета Республики Башкортостан по молодежной политике Вито Сабиров.

Напомним, Фестиваль, инициированный в 2024 году президентом России Владимиром Путиным, прошел на федеральной территории «Сириус» впервые за семь лет. В этом году участие в Фестивале приняли свыше 20 тысяч человек из более 180 стран мира: Европы, Америки, Африки, Ближнего Востока, Азии и Океании.

Источник: https://pravitelstvorb.ru/news/23258/