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11 Марта , 15:20

Более 100 соискателей посетили кадровый отбор по проекту «Башкирская вахта»

В соответствии с целями национального проекта «Демография» в селе Иглино Иглинского района Башкортостана на площадке открытого кадрового отбора для предприятия "ОДК – УМПО" состоялся набор сотрудников.

Более 100 соискателей посетили кадровый отбор по проекту «Башкирская вахта»
Более 100 соискателей посетили кадровый отбор по проекту «Башкирская вахта»
Компания одной из первых в республике присоединилась к уникальному республиканскому проекту по привлечению работников «Башкирская вахта». В этом году с его помощью планируется трудоустроить 3600 человек.

Проект нацелен на переориентирование людей, работающих вахтовым методом в других регионах, на внутриреспубликанский рынок труда.

Сегодня в объединении «ОДК-УМПО» открыто около 3600 вакансий, в основном по рабочим профессиям. Наиболее востребованные профессии: станочник широкого профиля, токарь, инженер-технолог, контролер станочных и слесарных работ, слесарь механосборочных работ, оператор станков с программным управлением, шлифовщик, фрезеровщик и другие.
 
Источник: Министерство семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан.
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