Более 100 соискателей посетили кадровый отбор по проекту «Башкирская вахта»

Компания одной из первых в республике присоединилась к уникальному республиканскому проекту по привлечению работников «Башкирская вахта». В этом году с его помощью планируется трудоустроить 3600 человек.



Проект нацелен на переориентирование людей, работающих вахтовым методом в других регионах, на внутриреспубликанский рынок труда.



Сегодня в объединении «ОДК-УМПО» открыто около 3600 вакансий, в основном по рабочим профессиям. Наиболее востребованные профессии: станочник широкого профиля, токарь, инженер-технолог, контролер станочных и слесарных работ, слесарь механосборочных работ, оператор станков с программным управлением, шлифовщик, фрезеровщик и другие.

Источник: Министерство семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан.