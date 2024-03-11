-13 °С
Облачно
Подписаться на Я.НовостиVKTelegramOK
Все новости
Новости
11 Марта , 15:25

Корпорация МСП проведет обучение предпринимателей Башкирии по участию в закупках

15 марта 2024 года для субъектов малого и среднего предпринимательства и самозанятых граждан Республики Башкортостан состоится семинар по участию в закупках крупнейших заказчиков в соответствии с Федеральным законом № 223-ФЗ.

Корпорация МСП проведет обучение предпринимателей Башкирии по участию в закупках
Корпорация МСП проведет обучение предпринимателей Башкирии по участию в закупках

Обучающие программы организованы в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и рекомендованы к проведению Минэкономразвития России.

– Законодательство в сфере закупок очень динамичное, и предпринимателям иногда сложно уследить за нововведениями. Семинары, проводимые Корпорацией МСП, позволяют предпринимателям быть в курсе последних новостей сферы закупок, благодаря теоретической части, но также проработать с экспертами сложные практические ситуации, – прокомментировал министр предпринимательства и туризма Республики Башкортостан Рустем Афзалов.

На мероприятии будут рассмотрены принятые нововведения, практические кейсы и возникающие сложности в осуществлении закупок. Также эксперты ответят на все интересующие вас вопросы.


Семинар пройдет 15 марта, с 11:00 до 14:00 по адресу: г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 3.Участие бесплатное, количество мест ограничено. Подробная информация о семинаре и регистрация на сайте https://семинар-мсп.рф/ufa2024.

 

Источник: Министерство предпринимательства и туризма Республики Башкортостан.

 

Автор:
Читайте нас в

© 2024 Стерлитамакский рабочий

Сайт газеты «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Телефон
(347) 325-01-57
Эл. почта
Адрес
453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(347) 325-71-80
Редакция
(347) 325-01-57
Приемная
(347) 325-01-57
Сотрудничество
(347) 325-71-80
Отдел кадров
(347) 325-60-73
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru