Корпорация МСП проведет обучение предпринимателей Башкирии по участию в закупках

Обучающие программы организованы в рамках национального проекта «Малое и среднее предпринимательство и поддержка индивидуальной предпринимательской инициативы» и рекомендованы к проведению Минэкономразвития России.



– Законодательство в сфере закупок очень динамичное, и предпринимателям иногда сложно уследить за нововведениями. Семинары, проводимые Корпорацией МСП, позволяют предпринимателям быть в курсе последних новостей сферы закупок, благодаря теоретической части, но также проработать с экспертами сложные практические ситуации, – прокомментировал министр предпринимательства и туризма Республики Башкортостан Рустем Афзалов.

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На мероприятии будут рассмотрены принятые нововведения, практические кейсы и возникающие сложности в осуществлении закупок. Также эксперты ответят на все интересующие вас вопросы.

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Семинар пройдет 15 марта, с 11:00 до 14:00 по адресу: г. Уфа, ул. Карла Маркса, д. 3.Участие бесплатное, количество мест ограничено. Подробная информация о семинаре и регистрация на сайте https://семинар-мсп.рф/ufa2024.

Источник: Министерство предпринимательства и туризма Республики Башкортостан.