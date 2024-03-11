-13 °С
Облачно
Подписаться на Я.НовостиVKTelegramOK
Все новости
Новости
11 Марта , 16:04

Названы наиболее часто встречающиеся нарушения ПДД, допускаемые водителями в Башкирии

В Министерстве транспорта и дорожного хозяйства Башкирии сообщили о самых распространенных нарушениях правил дорожного движения за февраль 2024 года, зафиксированных автоматическими комплексами фотовидеофиксации на республиканских автодорогах.

Названы наиболее часто встречающиеся нарушения ПДД, допускаемые водителями в Башкирии
Названы наиболее часто встречающиеся нарушения ПДД, допускаемые водителями в Башкирии

На первом месте списка нарушений находится несоблюдение водителями установленного скоростного режима, а именно превышение скорости на 20-40 км/час. За прошлый месяц нарушение такого рода было заснято камерами свыше 208 557 раз (согласно статье 12.9 КоАП РФ "Превышение установленной скорости движения").

Второе место занимает проезд на запрещающий сигнал светофора, который был зафиксирован более 12 683 случаями (согласно статье 12.12 КоАП РФ "Проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика").

На третьем месте располагается выезд за стоп-линию (знак 6.16). За февраль месяц автоматические комплексы обнаружили более 7975 таких нарушений (это также подпадает под статью 12.12 КоАП РФ).

Источник: ИА "Башинформ" 

Фото: Ксения Калинина 

Автор:
Читайте нас в

© 2024 Стерлитамакский рабочий

Сайт газеты «Стерлитамакский рабочий» зарегистрирован в Управлении Федеральной службы по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций по Республике Башкортостан.

УЧРЕДИТЕЛИ ПЕРИОДИЧЕСКОГО ПЕЧАТНОГО ИЗДАНИЯ: Агентство по печати и средствам массовой информации Республики Башкортостан, Государственное унитарное предприятие Республики Башкортостан Издательский дом «Республика Башкортостан».

Телефон
(347) 325-01-57
Эл. почта
Адрес
453124, РБ, г. Стерлитамак, ул. Комсомольская, 82
Рекламная служба
(347) 325-71-80
Редакция
(347) 325-01-57
Приемная
(347) 325-01-57
Сотрудничество
(347) 325-71-80
Отдел кадров
(347) 325-60-73
Яндекс.МетрикаTop.Mail.Ru