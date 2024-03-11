Названы наиболее часто встречающиеся нарушения ПДД, допускаемые водителями в Башкирии

На первом месте списка нарушений находится несоблюдение водителями установленного скоростного режима, а именно превышение скорости на 20-40 км/час. За прошлый месяц нарушение такого рода было заснято камерами свыше 208 557 раз (согласно статье 12.9 КоАП РФ "Превышение установленной скорости движения").



Второе место занимает проезд на запрещающий сигнал светофора, который был зафиксирован более 12 683 случаями (согласно статье 12.12 КоАП РФ "Проезд на запрещающий сигнал светофора или на запрещающий жест регулировщика").



На третьем месте располагается выезд за стоп-линию (знак 6.16). За февраль месяц автоматические комплексы обнаружили более 7975 таких нарушений (это также подпадает под статью 12.12 КоАП РФ).

Источник: ИА "Башинформ"

Фото: Ксения Калинина