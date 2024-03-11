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11 Марта , 11:49

Очередной конкурс в рамках проекта «Всей семьёй»

Задание №13. Готовим блины всей семьей

Очередной конкурс в рамках проекта «Всей семьёй»
Очередной конкурс в рамках проекта «Всей семьёй»

Масленица уже на пороге! Знаем, что многие семьи (если не все!) очень любят и ждут масленичные гуляния. Ведь это как раз про традиции, про единство и семейное веселье. Ну а главный атрибут этого праздника – блины – точно любят все! Со сметаной, с творогом, с рыбкой, мясом или просто с маслицем.

Так что задание №13 особенно вкусное — готовим блины всей семьей!

Что нужно сделать:
1. Приготовьте блинчики всей семьей.
2. Сделайте общую фотографию.
3. Выложите фото у себя на странице ВК с хештэгами:
#всейсемьей
#всейсемьей02
#всейсемьейстерлитамак

Выполните задание до 12:00 (мск) 14 марта и получите коллекционный вкладыш «Семья — это».

А уже 4 апреля нас ждет финальный розыгрыш нашего проекта, где в том числе мы разыграем главный приз — 100 путешествий для 100 семей!

Обратите внимание! Чтобы точно смогли вручить вам приз, обязательно пройдите регистрацию (если еще этого не сделали). Напишите, пожалуйста, нашей Надежде вот тут: https://vk.cc/cu1zjD. Регистрация займет не больше минуты!

(!) Все задания можно выполнить до 29 марта. Ищите их по ссылке: https://vk.com/topic-223569207_49703291.

#всейсемьей
#всейсемьей02
#всейсемьейстерлитамак

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