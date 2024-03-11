В Межвузовском кампусе Уфы пройдет региональный этап Всемирного фестиваля молодежи

– Региональный этап станет хорошим импульсом для развития диалога культур нашей многонациональной республики. Мероприятие раскроет потенциал молодых людей в продвижении инициатив на благо общества, – комментирует и.о. председателя Государственного комитета Республики Башкортостан по молодёжной политике Вито Сабиров.

Принять участие в Фестивале «Действуй!» смогут участники и волонтеры ВФМ-2024, молодежь Республики Башкортостан от 14 до 35 лет, представители молодежных организаций, студенты, в том числе иностранцы, специалисты по работе с молодежью.

Фестиваль «Действуй!» транслирует в Республике Башкортостан миссию Всемирного фестиваля молодежи – это укрепление образа России как открытого государства, одного из центров многополярного мира.

Регистрация открыта по ссылке.

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Источник: https://pravitelstvorb.ru/news/23260/