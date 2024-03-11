В семье единой

– Вы – отец троих детей, прекрасный семьянин, работали на руководящей должности. Что заставило вас оставить тихую, мирную жизнь и отправиться добровольцем в зону специальной военной операции?

– До сих пор многим этого не понять. Я начальник железнодорожной станции Карламан, получаю хорошую зарплату. Понятно, что не за деньгами я туда поехал. Для мужчины важны такие понятия, как честь, достоинство. Для меня эти понятия очевидны с 2000-х годов. Я родился в Казахстане, но мои корни из Гафурийского района. Как иностранца, меня не хотели брать в российскую армию. Но я сумел собрать все необходимые документы и справки, писал письма во все инстанции и доказал, что являюсь полноправным гражданином Российской Федерации. И отслужил два года.

И уж коли я гражданин России, моё призвание защищать её. История нас рассудит. Мы все граждане одной великой страны, живущей в единой семье народов. Если мы сегодня не защитим её, завтра враг придёт в наш дом. Ему без разницы, какой ты национальности. Врагом движет чувство наживы, жажда захвата наших земель, наших природных богатств. Это должен понимать каждый. Да, наше дело правое, победа будет за нами, но никто её нам на блюдечке не принесёт. Победу ещё предстоит добыть в упорной борьбе.

– Расскажите о своей семье. Как там восприняли ваше решение?

– Моей младшей дочери Камилле пять лет, Азамату 11, старшей дочери Динаре 18 лет, она учится в уфимском университете науки и технологий. С тех пор, как я отправился в зону СВО, Динара в свободное от учёбы время посвящает волонтерству и помогают семьям добровольцев. Окончила школу с золотой медалью, изучает китайский, английский языки. Жена Лилия моё решение отправиться добровольцем на фронт, восприняла тяжело. Поначалу, конечно, не хотела отпускать, но в конце концов, согласилась.

– Вы были готовы к службе? С чего началась ваша подготовка к специальной военной операции?

– Работа на железной дороге – сам по себе ответственный труд. В известной степени это помогло мне со всей ответственностью прийти к такому решению. События развивались стремительно. Документы в приемную комиссию я сдал в конце августа, а уже второго сентября был на передовой. С учётом того, что я окончил Самарский государственный железнодорожный университет, имею высшее образование и занимаюсь руководящей работой, мне присвоили офицерское звание, и за четыре дня я стал воином в звании лейтенанта.

– А как там поддерживаете связь с семьёй?

– Конечно, общения не хватает, редко удаётся поговорить по телефону. Чаще ограничиваешься СМС-ками: «Я жив - здоров, всё в порядке». Когда есть связь, и разрешение стараемся созвониться. Переписываемся через телеграмм-канал. Всё зависит от того, на каком участке фронта находишься.

– Есть в «башкирском» полку ещё отцы многодетных семей?

– Конечно. Таких там много. У меня трое детей. Там есть отцы четырёх, пятерых детей. Служат они ответственно, с честью. Каждый отец понимает, что за его спиной его семья.

Кто-то скажет, что это опасно. Что мы рискуем жизнью. Да, это так. Но мы выполняем свой долг. Уверены, что вернемся домой с победой!

Информацию по контрактной службе общедоступна. Действует единый справочный номер 117. (347) 218-19-19 или 122 – номера Ситуационного центра. Также вся информация есть в любом офисе МФЦ «Мои документы».

Военный комиссариат Стерлитамака и Стерлитамакского района находится по адресу ул. Худайбердина, 118, каб. 19. Звонить по телефонам: 8 (917) 462 89-17; 8 (3473) 20-61-51.

Эльдар Фаттахов.

Перевод с башкирского Фаяза Юмагузина.

Фото из личного архива.