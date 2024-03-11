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11 Марта , 15:00

В Стерлитамаке прошёл конкурс красоты среди мам особенных детей

На сцене СГТКО воскресным вечером собрались финалистки конкурса красоты среди мам детей с ОВЗ «Про неё. Стерлитамак – 2024».

В Стерлитамаке прошёл конкурс красоты среди мам особенных детей
В Стерлитамаке прошёл конкурс красоты среди мам особенных детей

На сцене СГТКО воскресным вечером собрались финалистки конкурса красоты среди мам детей с ОВЗ «Про неё. Стерлитамак – 2024». Этому праздничному мероприятию предшествовала большая подготовительная работа с организаторами конкурса, стилистами, хореографами, специалистами по вокалу, речи и многими другими.

Финал конкурса состоял из четырёх этапов: визитки, представления национального костюма и угощения, творческого номера и выхода в вечернем платье.

Каждую конкурсантку горячо приветствовали болельщики и поддерживали близкие люди.

Подробнее том, как проходил конкурс, читайте в ближайшем номере «СР».

Фото Тамары Андреевой

В Стерлитамаке прошёл конкурс красоты среди мам особенных детей
В Стерлитамаке прошёл конкурс красоты среди мам особенных детей
В Стерлитамаке прошёл конкурс красоты среди мам особенных детей
В Стерлитамаке прошёл конкурс красоты среди мам особенных детей
В Стерлитамаке прошёл конкурс красоты среди мам особенных детей
В Стерлитамаке прошёл конкурс красоты среди мам особенных детей
В Стерлитамаке прошёл конкурс красоты среди мам особенных детей
В Стерлитамаке прошёл конкурс красоты среди мам особенных детей
В Стерлитамаке прошёл конкурс красоты среди мам особенных детей
В Стерлитамаке прошёл конкурс красоты среди мам особенных детей
В Стерлитамаке прошёл конкурс красоты среди мам особенных детей
В Стерлитамаке прошёл конкурс красоты среди мам особенных детей
В Стерлитамаке прошёл конкурс красоты среди мам особенных детей
В Стерлитамаке прошёл конкурс красоты среди мам особенных детей
В Стерлитамаке прошёл конкурс красоты среди мам особенных детей
В Стерлитамаке прошёл конкурс красоты среди мам особенных детей
В Стерлитамаке прошёл конкурс красоты среди мам особенных детей
В Стерлитамаке прошёл конкурс красоты среди мам особенных детей
В Стерлитамаке прошёл конкурс красоты среди мам особенных детей
В Стерлитамаке прошёл конкурс красоты среди мам особенных детей
В Стерлитамаке прошёл конкурс красоты среди мам особенных детей
В Стерлитамаке прошёл конкурс красоты среди мам особенных детей
В Стерлитамаке прошёл конкурс красоты среди мам особенных детей
В Стерлитамаке прошёл конкурс красоты среди мам особенных детей
В Стерлитамаке прошёл конкурс красоты среди мам особенных детей
В Стерлитамаке прошёл конкурс красоты среди мам особенных детей
В Стерлитамаке прошёл конкурс красоты среди мам особенных детей
В Стерлитамаке прошёл конкурс красоты среди мам особенных детей
В Стерлитамаке прошёл конкурс красоты среди мам особенных детей
Автор:Эльвира Губайдуллина
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