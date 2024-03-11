В Стерлитамаке прошёл конкурс красоты среди мам особенных детей

На сцене СГТКО воскресным вечером собрались финалистки конкурса красоты среди мам детей с ОВЗ «Про неё. Стерлитамак – 2024». Этому праздничному мероприятию предшествовала большая подготовительная работа с организаторами конкурса, стилистами, хореографами, специалистами по вокалу, речи и многими другими.
Финал конкурса состоял из четырёх этапов: визитки, представления национального костюма и угощения, творческого номера и выхода в вечернем платье.
Каждую конкурсантку горячо приветствовали болельщики и поддерживали близкие люди.
Подробнее том, как проходил конкурс, читайте в ближайшем номере «СР».
Фото Тамары Андреевой