В Стерлитамаке прошёл конкурс красоты среди мам особенных детей

На сцене СГТКО воскресным вечером собрались финалистки конкурса красоты среди мам детей с ОВЗ «Про неё. Стерлитамак – 2024». Этому праздничному мероприятию предшествовала большая подготовительная работа с организаторами конкурса, стилистами, хореографами, специалистами по вокалу, речи и многими другими.

Финал конкурса состоял из четырёх этапов: визитки, представления национального костюма и угощения, творческого номера и выхода в вечернем платье.

Каждую конкурсантку горячо приветствовали болельщики и поддерживали близкие люди.

Подробнее том, как проходил конкурс, читайте в ближайшем номере «СР».

Фото Тамары Андреевой